El FBI ya ha tomado varios testimonios clave. Según revelaron fuentes directas al diario La Nación, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones y fiscales del Departamento de Justicia comenzaron a tomar declaraciones para esclarecer el entramado financiero de la AFA en suelo estadounidense. Los agentes mantuvieron una reunión por videoconferencia con el empresario Guillermo Tofoni para analizar si los movimientos de dinero configuran delitos federales.

sistema financiero estadounidense. También está la empresa que hay de por medio. El foco principal es la firma TourProdEnter LLC, la cual opera como agente de cobro de los contratos de Hay varios puntos clave dentro de la investigación. El primero es la cantidad. Se auditan más de 300 millones de dólares movilizados en el. También está la empresa que hay de por medio. El foco principal es la firma, la cual opera como agente de cobro de los contratos de patrocinio de la AFA.

Aparte de esos puntos clave llegan los delitos que la rodean, en concreto, fraude bancario y lavado de activos bajo la jurisdicción federal de EE. UU. ¿Cuándo se iniciaron las pesquisas? Las actuaciones comenzaron a gestarse en 2025 bajo un estricto hermetismo.

La situación es bastante grave ya que fiscales de alto perfil lideran el caso. El expediente está en manos de tres fiscales generales de renombre. Patrick Gushue y Christopher Ting operan desde Washington, además de que Gushue forma parte de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia.

Por otro lado, el tercer integrante es Michael Berger, asignado al Distrito Sur de Florida, conocido por lograr la condena por lavado de dinero del excontralor de Ecuador, Carlos Ramón Pólit Faggioni.

Ahora la situación está sobre la mesa y podría haber pronto nuevas noticias. La investigación sigue en marcha mientras la selección argentina disputa la cita mundialista.