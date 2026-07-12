Roban la histórica medalla de bronce olímpica al palista español Pau Echaniz

El palista donostiarra Pau Echaniz ha sufrido el robo de la medalla de bronce que consiguió en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El suceso se produjo hace unos días cuando el autor o autores del robo abrieron el coche del deportista y sustrajeron la medalla que estaba escondida debajo de uno de los asientos del vehículo, según ha informado la Federación Española de Piragüismo en un comunicado.

Echaniz ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Ertzaintza y también ha publicado en sus redes sociales un mensaje solicitando que le devuelvan el galardón. "Hola, este es un mensaje para quien hace una semana entró en mi coche y me robó mi medalla olímpica. Porfi, devuélvemela, es la única que tengo, gracias", escribió en Instagram.

El joven continúa a la espera de que alguien pueda facilitar algún tipo de información que pueda ayudar a recuperar una medalla que tiene un escaso valor económico y un millonario valor sentimental para el donostiarra.

El podio conseguido por Pau Echaniz en París 2024 fue el primero de un palista español masculino en esta especialidad, su mejor resultado deportivo hasta la fecha y la cuarta medalla consecutiva de España en este deporte en unos Juegos.

La Real Federación Española de Piragüismo ha lamentado lo ocurrido, se ha solidarizado con el deportista y ha confiado en que pueda recuperar su medalla.