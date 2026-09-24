Real Madrid TV vuelve a cargar contra Juanma Castaño y no aceptan sus disculpas

El periodista Juanma Castaño desató una enorme polémica con el Real Madrid con su columna de opinión en el diario ABC donde calificó a Real Madrid TV como "el diario Gara del ultraflorentinismo". Una comparación de la televisión del club con una cabecera históricamente vinculada a la banda terrorista ETA que provocó un comunicado oficial blanco que tachó las palabras de "deplorables e inadmisibles" y anunció incluso posibles acciones legales.

Tras la respuesta blanca, réplica del presentador de COPE pidiendo disculpas públicas en su programa, admitiendo que la analogía con Gara fue "excesiva, equivocada y que sobraba". Eso sí, Castaño mantuvo su postura crítica contra la estrategia audiovisual de la entidad madridista y reiteró que "mienten, manipulan, señalan y hostigan" a los colegiados.

Real Madrid TV no ha dejado pasar la réplica del periodista asturiano y ha dado una nueva contestación.

Vaya repaso de Álvaro de la Lama a Juanma Castaño. Hay que tener muy poca vergüenza para acusar a RMTV de mentirosos y manipuladores. Este discurso es para aplaudir 👏🏻🤍 pic.twitter.com/sN6mHQW92O — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) September 23, 2026

"Aquí no hay ningún tipo de cuestión personal, lo digo porque en el caso de Juanma Castaño parece que sí. Y yo me lo tomo de manera personal, porque a mí nadie me va a comparar con ningún grupo terrorista o con un medio de comunicación que defiende o defendió en su día a un grupo terrorista", apuntó Álvaro de la Lama, periodista de la televisión oficial del Real Madrid.

Lama no paró ahí y habló en primera persona: "Y ahora hablo yo, Álvaro de la Lama: a mí nadie me va a comparar con eso. Pides perdón, pero luego... Mentirosos y manipuladores. Hay imágenes que demuestran que eso no es así".