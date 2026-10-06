Feas burlas de Medvedev hacia Djokovic: le imitó por 'fingir lesiones'

Han pasado pocas horas desde el duelo y la noticia ya no es solo la descalificación de Daniil Medvedev, sino más gestos irrespetuosos del ruso. Novak Djokovic avanzó a la final del ATP 500 de Pekín (China Open) tras la descalificación de Daniil en el segundo set. El marcador reflejaba un 7-5 y 5-3 (15-15) a favor del serbio, quien disponía de su servicio para cerrar el encuentro. Medvedev golpeó con la pelota a un aficionado y fue descalificado.

Pero la cosa no queda ahí, ya que el ruso imitó y se rio de Novak Djokovic por la leyenda de que el serbio finge lesiones durante sus partidos.

Estos fueron los gestos:

Los gestos de Daniil Medvedev burlándose de Novak Djokovic. pic.twitter.com/VIL43bmmGB — Germán R. Abril (@gerebit0) October 5, 2026

Y lo hizo en varias ocasiones:

Daniil Medvedev imite Novak Djokovic en mimant le joueur fatigué. 😬 pic.twitter.com/ICTKsvsScG — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 5, 2026

Los gestos son claros. Medvedev, sin mirar a Novak, hace gesto de que le duele algo de manera exagerada. La realidad es que esto ya le ha pasado alguna vez a Djokovic, ya que algunos rivales han declarado que usa los tiempos médicos para parar los encuentros y cortar el ritmo cuando este no le es favorable.

Tras perder contra él en el Roland Garros de 2020, el tenista español Pablo Carreño dejó caer abiertamente que era "habitual" en Djokovic pedir asistencia médica cuando el partido se le complicaba, hecho que le servía para distraer al oponente.

Djokovic siempre se ha defendido de estas acusaciones con contundencia: "Cuando otros jugadores se lesionan, ellos son las víctimas; pero cuando me pasa a mí, estoy fingiendo".