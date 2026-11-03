Owono, destrozado por la muerte de Jesús de Miguel: cierra Instagram ante una oleada de insultos

El fútbol español continúa conmocionado por la muerte de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, tras el grave choque sufrido con Jesús Owono, portero del Andorra, durante el encuentro disputado este lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Una tragedia que ha dejado al fútbol de luto y que también está teniendo importantes consecuencias emocionales para el guardameta.

Owono, de 25 años, se encuentra muy afectado por lo sucedido y ha decidido cerrar su cuenta de Instagram después de recibir numerosos mensajes ofensivos, insultos y amenazas en relación con la acción que tuvo un desenlace fatal. El futbolista del Andorra, que fue expulsado tras el choque, vivió momentos de angustia mientras los servicios médicos intentaban salvar la vida del delantero tinerfeñista.

Entre lágrimas y rezando tras el incidente

Según explicó el periodista Iván Álvarez en COPE, los compañeros del guardameta lo vieron muy afectado, llorando y rezando por el estado de salud de Jesús de Miguel. El jugador permaneció en todo momento pendiente del estado de su compañero de profesión a través de los responsables del FC Andorra, así como de sus servicios médicos.

Desde el entorno del Andorra insisten en que Owono nunca tuvo intención de hacer daño y que la acción se produjo por una disputa de balón.

El jugador quiere hablar con la familia

Tras el accidente y mientras abandonaba el terreno de juego, desde la grada del Heliodoro se escucharon gritos de "asesino" hacia Owono. Una palabra que se ha reproducido en las últimas horas tanto en su cuenta de X —sin actividad desde 2024— como en su cuenta de Instagram.

Por ello, el jugador ha decidido cerrar sus redes sociales, a pesar de que muchas personas son las que le reclaman un comunicado en el que pida disculpas por lo sucedido. Sin embargo, tal y como informaban anoche desde COPE, Owono quería contactar personalmente con la familia de De Miguel para disculparse en primera persona, antes de hacerlo de manera pública. No obstante, el empeoramiento del delantero y su posterior muerte han impedido que este contacto se haya podido producir —y a estas horas se desconoce si finalmente ha ocurrido—.

El Andorra sí que ha emitido un comunicado en el que expresan: "Con el corazón roto y una profunda tristeza, queremos ofrecer nuestras más sinceras condolencias a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros y amigos, y al Tenerife".