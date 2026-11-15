Bernardo Silva se lesiona con Portugal y enciende las alarmas en el Real Madrid

Bernardo Silva ha abandonado este domingo la concentración de la selección lusa después de que los servicios médicos de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) lo declararan "no apto" para disputar el último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones. El centrocampista del Real Madrid no estará disponible para el encuentro del martes ante Gales en Cardiff y regresará a su club, pendiente de conocer el alcance de las molestias que arrastra.

La FPF comunicó la baja del jugador en una nota oficial, aunque no ha precisado qué lesión o dolencia sufre. "Bernardo Silva fue sometido a una evaluación médica y declarado no apto por el Departamento de Salud y Rendimiento de la Federación Portuguesa de Fútbol, por lo que ha sido liberado", indica el organismo. El futbolista terminó con molestias el partido del sábado frente a Dinamarca, en el que Portugal cayó por 1-4 en el estadio municipal de Braga.

Tres ausencias para Jorge Jesus

La ausencia del centrocampista supone un contratiempo para el seleccionador, Jorge Jesus, que prepara la visita a Gales con dos bajas más. Rúben Dias y Joao Palhinha también han abandonado la concentración, aunque en su caso la razón es disciplinaria: ambos vieron una tarjeta amarilla ante la Dinamita Roja y alcanzaron el límite que les impide jugar el próximo compromiso.

"Rúben Dias y Joao Palhinha han sido liberados de la concentración de la selección nacional debido a que han alcanzado el límite de tarjetas amarillas; este hecho les impide representar a Portugal en el partido del próximo martes", explica la federación. Así, Jesus seguirá este domingo con 24 futbolistas a sus órdenes para completar la preparación del choque, correspondiente a la sexta y última jornada de la fase de grupos.

La situación de Bernardo queda ahora en manos del Real Madrid, que podrá valorar su estado cuando el jugador regrese a la capital española. Por el momento, la FPF no ha facilitado un diagnóstico ni ha detallado si el problema está relacionado con una zona concreta. Tampoco ha comunicado un plazo estimado de recuperación. La información disponible se limita a la evaluación médica realizada durante la concentración y a la decisión de liberar al futbolista para que no participe ante Gales.

La noticia llega después de un partido exigente para Portugal, que encajó cuatro goles ante Dinamarca. Bernardo terminó con molestias y quedó descartado para el cierre de la fase de grupos. La derrota, además, obliga al equipo a reaccionar en su siguiente compromiso, en el que intentará cerrar esta fase con un resultado positivo pese a las ausencias. Sin el centrocampista y los dos jugadores sancionados, el seleccionador tendrá que reajustar sus opciones para el duelo del martes en Cardiff.

El Madrid, pendiente de su regreso

La atención se trasladará ahora a Madrid, donde el club podrá determinar si el jugador necesita pruebas adicionales y cuándo estará en condiciones de volver a entrenar con normalidad. Hasta que exista una valoración más completa, cualquier conclusión sobre la gravedad de la dolencia o su posible impacto en los próximos partidos sería prematura. La liberación de Portugal confirma que Bernardo no jugará el martes, pero no anticipa por sí sola cuánto tiempo podría estar de baja.

El Real Madrid y el futbolista conocerán mejor el alcance del problema tras su regreso. Mientras tanto, Portugal afrontará el cierre de la liguilla sin tres internacionales: Bernardo por motivos físicos, y Dias y Palhinha por acumulación de tarjetas.