El internacional brasileño del UCAM Murcia, Augusto Lima, fue el protagonista de la última edición de Tirando a Fallar, el programa temático sobre baloncesto de esRadio. El jugador de 26 años, natural de Río de Janeiro, analizó en la entrevista su regreso a la Liga Endesa, tras su periplo por Lituania, Turquía y China después de abandonar la disciplina del Real Madrid en junio de 2016. Y dejó claro que la clave de su retorno a la entidad pimentonera es un motivo sentimental: <<tenía muchas ganas de volver y estar con mi hija, además la gente en Murcia me quiere mucho y estoy a gusto, que es lo más importante>>. Pero la situación de Lima es un poco particular, y de cara la próxima campaña se hará efectivo su regreso al Real Madrid, cuando expire el año de cancelación de su contrato que actualmente está en curso, tal y como confirmó el propio jugador admitiendo que <<a partir de junio, soy jugador de pleno derecho del Madrid. Entonces ya ellos decidirán lo que pasará>>.

Durante el programa, el ala pívot también repasó su experiencia internacional, empezando por un Zalgiris Kaunas en el que coincidió con Sarunas Jasikevicius como entrenador, hecho que sin duda marcó a Lima. De hecho, afirmó sentirse <<mejor jugador y persona que el que se fue de la ACB>>, basando dicha consideración en que <<irme a Lituania me sirvió mucho, porque aprendí muchos detalles con Jasikevicius>>. Ahondando en la figura del entrenador lituano, Lima no dudó en afirmar que le estará <<agradecido toda la vida por lo que hizo por mí y mi familia cuando nació mi hija. Va a ser uno de los mejores entrenadores de Europa seguro. Mira cada detalle y es un fanático de lo que hace, además de ser una gran persona>>.

Tampoco tuvo reparo el jugador del UCAM en repasar su experiencia en China, concluida justo antes de llegar a Murcia. Sobre su percepción de la pujante competición asiática, señaló que <<es una buena liga donde se tiene que tener mucho talento para anotar>>, y al ser cuestionado por el nivel defensivo de la misma, no dudó en apuntar que <<también en la NBA hay equipos que no defienden>>. Además, fue sincero al señalar la potencia de la competición china reseñando que <<al final, allí ganas dos o tres veces más que en Europa>>.

Por otro lado, durante la entrevista en Tirando a Fallar, no le dolieron prendas al internacional brasileño en mostrarse decepcionado con el rendimiento de su selección nacional en los últimos años: <<teníamos una gran selección desde el Mundial de España, y nuestra gran oportunidad eran los Juegos Olímpicos de Río. No pasar de fase fue para mí un gran fracaso, pero no podemos reprocharnos nada porque lo dimos todo en la cancha>>. Igualmente, confirmó que, pese a no haber podido disputar con su país las dos últimas ventanas FIBA, su relación con el actual seleccionador de Brasil, Aleksandar Petrovic, es fluida, y su intención es la de volver a vestir la camiseta brasileña.

Y por supuesto, Augusto César Lima analizó también la situación de su actual club, sumido en un momento histórico justo antes de disputar la ida de los cuartos de final de la FIBA Champions League, este martes en Kasiyaka (Turquía) ante el Pinar. Partido al que llegan los de Ibón Navarro tras superar el pasado sábado en la Liga Endesa al Delteco GBC, manteniendo así sus opciones de disputar el próximo playoff. A este respecto, el pívot señaló que "el equipo está bien, y el triunfo nos viene bien antes de afrontar la eliminatoria". Un cruce que, eso sí, Lima sabe por su experiencia en Turquía que será muy complicado en lo ambiental. Así, el brasileño recordó que "Karsiyaka va a ser una olla a presión. Sus aficionados llenan el pabellón y no paran de gritar desde dos horas antes de empezar". Sin duda, todo un reto para el UCAM Murcia en el que Augusto Lima deberá ser pieza fundamental.