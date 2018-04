En un partido rodeado de suspicacias por un posible 'biscotto' griego, el Olympiacos falló ante el Zalgiris y deja al Madrid quinto de la Liga regular y sin factor cancha para los Playoffs, sea cual sea el rival.

A pesar de las bajas -entre ellas de Printezis-, el Olympiacos logró dominar el choque casi tres cuartos del tiempo. Sin embargo, en un gran último cuarto, el Zalgiris no sólo remontó, si no que con su excelso baloncesto dejó claro que no será ninguna perita en dulce en cuartos.

A pesar de la remontada lituano, el Olympiacos consiguió mandar el partido a la prórroga tras el espectacular mate de Wiltjer. En el tiempo extra, con un fallón Spanoulis, los lituanos fueron mejores y acabaron ganando un partido que les llena de moral de cara los Playoffs.

La derrota de Olympiacos deja a los de Laso sin factor cancha en cuartos. Un premio que ha sido clave en la historia de la competición desde el curso 2008-2009, cuando el playoff comenzó a disputarse al mejor de cinco partidos, el balance en 36 cruces es de 28-8 para los equipos con ventaja de cancha; 17-3 si se reduce la estadística al último lustro.