Rudy Fernández, protagonista esta noche en El Primer Palo. El escolta del Real Madrid ha hablado de la Final Four de la Euroliga en Belgrado, a pocas horas del enfrentamiento de semifinales contra el CSKA de Moscú, donde milita un buen amigo suyo como es el exjugador madridista Sergio Rodríguez.

Es la quinta Final Four para los blancos en seis años. "Hay que valorar la temporada que ha hecho el equipo. Hemos tenido un año complicado, con muchas lesiones (Kuzmic, Llull, Ayón, Campazzo, Randolph…), pero el entrenador y el staff técnico lo han gestionado muy bien. Llegar a una Final Four con todos estos problemas tiene mucho mérito. Ahora llega el momento clave. Gracias a Dios estamos todos físicamente bien", dice Rudy en el programa deportivo que Juanma Rodríguez dirige y presenta cada noche en esRadio.

Ahora los blancos se miden al CSKA, un equipo que practica un baloncesto parecido al del Real Madrid y, en caso de lograr la victoria, lucharían el domingo por el título contra el vencedor del duelo entre el Fenerbahce y el Zalgiris Kaunas. "Tienen un juego muy rápido, son muy buenos atléticamente y tienen mucho talento. Va a ser un partido duro. Vamos a sufrir, pero si hacemos nuestro juego tendremos muchas oportunidades", dice Rudy sobre el conjunto ruso que entrena Dimitrios Itoudis.

Uno de los líderes del CSKA es el Chacho Rodríguez, aunque Rudy destaca que el conjunto moscovita "es mucho más". "Todos conocen al Chacho. Pero también tienen a uno de los mejores jugadores de Europa como es Nando de Colo. Luego está (Cory) Higgins… en definitiva, son 12 jugadores con talento, que han jugado ya este tipo de partidos y que tienen experiencia", dice.

Además, Rudy Fernández destaca que el CSKA es un equipo que tiene sobre todo sus bazas ofensivas en el tiro exterior, aunque también destaca un puntal en el juego interior como es Kyle Hines. "Nosotros tenemos a (Gustavo) Ayón y ellos a Hines. A lo mejor no tiene por dentro tantos recursos como por fuera, pero son jugadores importantes", dice.

Asimismo, el jugador balear habla de su pasado en la NBA, del que no se arrepiente —"estoy muy contento de haber pasado por la NBA, era uno de mis sueños y lo cumplí aunque no me asesoraron de la mejor manera", dice— y también se refiere al más que previsible salto de Luka Doncic a la liga estadounidense. "No veo que no vaya a ir a la NBA. Creo que un jugador de su talento tiene que estar con los mejores del mundo", apunta sobre la perla eslovena.

Por último, Rudy descarta hablar sobre su futuro, asegurando que "me centro en el partido del viernes porque es lo más importante". "Después ya se verá (...) Un deportista nunca puede decir ‘me voy a quedar o no’. Ojalá pueda seguir en el Real Madird. Quiero venir con la Copa a Madrid, ahora mismo sólo pienso en el equipo", concluyó.