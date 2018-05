Florentino Pérez, en 'Tirando a Fallar': "Con esta actitud y esta ilusión era imposible perder"

Florentino Pérez, en esRadio poco después de que el Real Madrid de baloncesto ganase en Belgrado su décima Copa de Europa tras derrotar al Fenerbahce en la Final Four (85-80). El presidente del club ha destacado en Tirando a Fallar, el programa de baloncesto que Vicente Azpitarte —director de Deportes del Grupo Libertad Digital— dirige y presenta todos los domingos en esRadio, que esta Euroliga es "el premio a no rendirse nunca" tras "una temporada llena de adversidades" después de las lesiones sufridas por varios jugadores (Kuzmic, Randolph, Ayón, Llull, Thompkins...).

"Parecía que era imposible llegar a esta final, pero hemos demostrado una enorme actitud y hemos merecido esta Copa de Europa, que hemos ganado mucho esfuerzo", destacaba el dirigente blanco, que ha destacado al técnico Pablo Laso, a los jugadores y al director de la sección de baloncesto del Real Madrid, Juan Carlos Sánchez.

"Cuando hay un grupo con este talento, con tanta ilusión y con tanta actitud, lo que parecía imposible ha sido una realidad. Hemos ganado la décima Copa de Europa. Con esta actitud y con esta ilusión, era imposible no ganar", destacaba Florentino Pérez.

Por los micrófonos de Tirando a Fallar también han pasado dos pívots de la plantilla blanca como son Gustavo Ayón y Walter Tavares. El mexicano Ayón se muestra "muy contento de lograr el objetivo" y dice que el Madrid creyó en la victoria final en todo momento, mientras que el caboverdiano Tavares dice que el Madrid es "un equipo muy grande" y que sabía que iba a "tener oportunidades como ésta" cuando fichó por el conjunto blanco en noviembre pasado. Asimismo, es consciente de que está llamado a ser uno de los mejores pívots del baloncesto europeo en los próximos años. "El objetivo es dominar la pintura. Progresar más en ataque y en defensa también", dice.

Por su parte, Juan Carlos Sánchez también ha destacado en el programa de esRadio la importancia de ganar una Copa de Europa por el prestigio que tiene. "Al final en el mundo te conocen por las Copas de Europa que ganas, y el Madrid puede presumir de sus Copas de Europa tanto en fútbol (12, con posibilidad de ganar la Decimotercera el próximo sábado en Kiev ante el Liverpool) como en baloncesto", dice.

"El año ha sido muy duro", continuaba el responsable de la canasta blanca, "y al final los despachos es lo que menos interviene. Hay que poner orden, pero el protagonismo es de los jugadores, que son unos fenómenos tras haber pasado verdaderas penurias".

"Este equipo ha demostrado carácter y recorrido", continuaba Sánchez, que también ha desvelado la agenda diseñada por el club para celebrar la Décima con sus visitas institucionales al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, y ha hablado de la planificación de la plantilla para la próxima temporada ante la carga de partidos. "La temporada que hay entre la Liga Endesa y la Euroliga es muy larga para nosotros, con 80 y tantos partidos. En algún momento tenemos que cortar y tener una plantilla un poco más larga que la anterior. Ahora incluimos dos jugadores más, 16, hay que centrarse y meditar que los jugadores no pueden jugar tantos partidos", dice al respecto. "Nos tienen que dar facilidades, bien cambiando el sistema o bien reduciendo el número equipos", apunta.

Asimismo, Juan Carlos Sánchez ha desvelado una charla que tuvo con el base argentino Facundo Campazzo cuando volvió al Real Madrid tras su cesión al UCAM Murcia: "Juan Carlos, cuando me has traído ha sido para liarla y ya la he liado".