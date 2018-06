'Bomba' en Can Barça: el Barcelona no cuenta con Juan Carlos Navarro

'Bomba' en Can Barça: el Barcelona no cuenta con Juan Carlos Navarro El jugador no quiere retirarse pero Pesic, que renovará en breve, y la dirección deportiva, no cuentan con él como jugador.

Juan Carlos Navarro, una auténtica leyenda del baloncesto español | EFE En el mundo del deporte no es fácil gestionar el momento de decir adiós. Hay estrellas que saben elegir con precisión el momento justo de retirarse, mientras a otras les cuesta decir adiós. Es el caso de Juan Carlos Navarro, una auténtica leyenda del baloncesto en el Barcelona, con el que lo ha ganado todo. Sin embargo, hoy por hoy, a sus 38 años, Navarro se ha convertido en un marrón para el conjunto azulgrana. Intereses contrapuestos Navarro, que renovó en 2017 su contrato por 10 años con la condición de dar el salto a los despachos una vez decidiera colgar las zapatillas -no se estableció una fecha concreta de retirada-, lanzó un aviso a navegantes después de la eliminación del Barça Lassa en las semifinales de Liga Endesa a manos del Kirolbet Baskonia. "Yo tengo ganas de seguir la próxima temporada, no me quiero ir así, con esta derrota". Juan Carlos quiere seguir en activo un año más. Algo que choca con las intenciones de la dirección deportiva y del entrenador, la renovación de Pesic se anunciará en breve. Según anunció en exclusiva la la web Encestando, el Barcelona no cuenta con Navarro para formar parte de la plantilla la próxima temporada. Así se lo ha comunicado ya al veterano capitán, al que le ha ofrecido un puesto en la estructura de la sección. A Navarro no le ha sentado nada bien el anuncio del equipo de sus amores y ya ha avisado que su intención sigue siendo seguir en activo. La de Navarro, que durante los últimos 15 años lo ha dado todo por el Barça, es una nueva Bomba que tiene entre mano la directiva culé. Habrá que ver como la gestiona. Compartir

