El insólito caso del Valladolid: no alinea a sus dos americanos por "equivocarse de camiseta"

Paco García, entrenador del Carramimbre Valladolid, no alineó el domingo en la cancha del Betis Energía Plus a sus dos jugadores estadounidenses, el pívot Bradley Hayes y el escolta Greg Gantt, porque llevaron a Sevilla la equipación equivocada "y no quería quitarle la camiseta a otro jugador".

García explicó tras el partido, perdido por un ajustado 88-83 en la pista del líder, que dirige a un "club humilde" que carece utillero, por lo que "cada jugador se lava y lleva su camiseta", pero Hayes y Gantt se desplazaron con una equipación blanca cuando a su equipo le tocaba jugar de carmesí.

El técnico pucelano cree que sus jugadores cometieron "un error lamentable en un profesional" y "evidentemente no se la iba a quitar a otro jugador" para que jugasen sus dos extranjeros a los que, aseguró, "el equipo no echó en falta".

"Algunos dirán que soy un cretino por no alinear a mis dos americanos, pero estoy muy satisfecho del trabajo que ha realizado el resto del equipo", concluyó García.