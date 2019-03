Tacko Fall ha sido el nombre más repetido a lo ancho y largo de toda Norteamerica en la noche del viernes. El pívot de origen senegalés, se encuentra disputando los playoffs de la Liga universitaria, un evento por el que se movilizan cantidades ingentes de aficionados y que generan unos beneficios económicos muy suculentos para las televisiones. Pues bien, se dio el pistoletazo de salida y uno de los encuentros enfrentaba a la Universidad de Florida Central (UFC) y la VCU (Virginia Conmonwelth University) y Fall, como no podía ser de otro modo, captó todas las miradas.

Sus números fueron notables -rozando el sobresaliente- con 13 puntos, 5 tapones y 18 rebotes. Su gran envergadura y su altura dotan a su equipo de ventajas defensivas al alcance de muy pocos jugadores: cambia tiros, rectifica movimientos en carrera, tapona y asegura el rebote. Fall dejó una de las imágenes más llamativas de la noche, ya que estando de rodillas, es de la misma estatura que un rival. De locos.

Tacko Fall (2,29m) dejó anoche una de las imágenes del año a href="https://t.co/253E9IXGxt">pic.twitter.com/253E9IXGxt — More Than A Game (@Pasion_Basket1) March 23, 2019

Con UFC casi sin opciones reales de poder lograr hacerse un hueco en la final, buscará dar la sorpresa en el torneo y, de momento, ya ha retado a Duke, la Universidad de la otra gran estrella, Zion Williamson. Tacko Fall le ha querido dejar un recadito en caso de verse las caras: "Es muy difícil hacer mates contra mí. No se lo voy a permitir, no me va a poner en sus vídeos de highlights. Es un tipo de jugador que no se había visto nunca. Es inmenso, es muy rápido para su peso... pero nuestros entrenadores prepararán bien el partido".

Fall, una de las 40 personas más altas del planeta, está buscando opciones reales de ser partícipe de la noche del Draft de 2019. Aptitudes y ventajas defensivas desde luego que no le faltan, pero habrá que comprobar si puede adaptarse al máximo nivel competitivo, aunque no sería raro verle con minutos en la NBA siendo jugador habitual de rotación.