El caso del jugador de baloncesto Donnell Cooper II, más conocido como DJ Cooper, pasará a la historia por ser la persona que dio positivo de embarazo en una prueba antidopaje. En el año 2018, cuando jugaba con el AS Mónaco, DJ tuvo que dar su orina a la FIBA para poder entrar en el equipo nacional de Bosnia-Herzegovina. Pero lo que se encontró la organización era que las muestras contenían HCG (gonatropina coriónica humana), una hormona que se produce cuando una persona está embarazada. Ese efecto endocrino solo se produce en una mujer, a no ser que se pruebe que un hombre pueda quedarse embarazado.

La federación mundial de baloncesto consideró que la orina era de su mujer y, por lo tanto, que intentó burlar la prueba antidoping. Esa acción se castiga con dos años de sanción sin poder jugar ni poder ser elegido en ningún equipo. Aunque Cooper ya se anticipó esa jugada anunciando su retirada de las canchas de forma temporal por motivos familiares. La carrera baloncestística de DJ ha pasado por equipos como PAOK, Panathinaikos, AEK Atenas y el mismo Mónaco. Tendrá tiempo para aprender que en una prueba de dopaje hay que dar tu propia orina hasta junio de 2020.

Aquí puedes leer el comunicado completo de DJ Cooper:

"Decidí dar un paso atrás del baloncesto y poner fin a mi contrato con el equipo por razones familiares. En el estado actual, mi mente y concentración no son el baloncesto y no quiero ser una causa de interrupción para el equipo... este equipo que amo, este equipo que representa el extraordinario Principado de Mónaco, que me trajo una experiencia de vida única. Este equipo representa una organización profesional dirigida por personas comprometidas, apasionadas y vigorosas".