Scariolo lo tiene claro: "¿Marc y Willy juntos? Difícil no, imposible"

La selección española de baloncesto está comenzando a calentar motores de cara al Mundial de China que arranca el próximo día 31 de agosto. Son tantas las dudas que hay sobre los descartes y sobre el quinteto titular que el técnico español no quiere dar ninguna pista hasta que se acerque el momento definitivo de dar la lista para disputar el torneo. Eso sí, hay algo de lo que es plenamente consciente y taxativo cuando se hace referencia a ello. Nuestro compañero José Manuel Puertas preguntó a Sergio Scariolo sobre la posibilidad de ver a Marc Gasol y Willy Hernángomez juntos sobre la pista.

"No es difícil, es imposible. Estaría contento si cuando llegara el momento de la competiciones de verdad y de los rivales muy fuertes, Willy estuviera en el campo, cuando Marc no esté, con presencia, con consistencia defensiva, con talento... Su rol en el equipo es ese, hacer que cuando esté él, la solidez del equipo no baje y creo que puede llegar a hacerlo", aseguraba el técnico.

Por lo tanto, parece algo definitivo, porque del mismo modo se le preguntó a uno de los dos protagonistas, Marc Gasol, por esa posibilidad y, de hecho, se remite directamente a las palabras de su seleccionador, asegurando que no depende de él.

Está claro que el legado de los Gasol llegará, inevitablemente, a su fin y parece que el de los Hernángomez está llamado a tomar el testigo y convertirse en la nueva referencia. Las sensaciones en esta mini pretemporada antes del Mundial no pueden ser mejores. Tanto Willy como Juancho están siendo capitales en los triunfos de España. Junto con Ricky Rubio (quien está mostrando un nivel excelso), Willy fue el máximo anotador de los nuestros con 14 puntos. Todo apunta a que no será uno de los descartes y que, desde luego, se convertirá en el recurso principal de Scariolo de cara a dar descanso a Marc en China.