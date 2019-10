Desde que abandonara, entrado ya el año 2011, la disciplina del Unicaja de Málaga, Aíto García Reneses (Madrid, 20 de diciembre de 1946) no había vuelto a dirigir un partido de la Euroliga. Este viernes 4 de octubre, cerca de cumplir 73 años, vuelve a la máxima competición continental, estrenando una nueva liga de 18 equipos seguramente en su punto más álgido de seguimiento e impacto, reforzada además por fichajes de campanillas como el de Nikola Mirotic por el Barcelona. Lo hará en el banquillo del Alba Berlín, histórico club alemán al que llegó en 2017 para rescatar en un momento bajo y al que, dos años más tarde, ya ha clasificado para la vieja Copa de Europa. Renovado por una temporada tras superar satisfactoriamente una operación de cataratas que le hipotecó bastante en la recta final del curso previo, García Reneses recibió a Libertad Digital durante el clásico torneo de pretemporada en la ciudad croata de Zadar, para dar su particular y siempre mordaz visión de la Euroliga que ya arranca así como de la actual evolución de un juego como el baloncesto en el que siempre ha estado enormemente implicado.

P: ¿Qué le hace renovar en Berlín?

R: Realmente era lo que pensaba hacer y también el club quería, pero mientras no quedase bien de la operación lo lógico era esperar.

¿Ha sido un aliciente en la continuidad el jugar la Euroliga?

Para Berlín es muy importante. Hay que ver cómo se lo toman cuando los resultados no sean muy favorables, si es que es así, pero hasta el momento es una afición que ha demostrado estar siempre con el equipo, no sólo en las victorias sino también en las derrotas. Y eso es muy relevante para un club y una sociedad en general, así como para técnicos o jugadores.

Usted es alguien de proyectos a largo plazo. Alguna vez ha dejado caer que en Berlín los resultados han llegado demasiado pronto. ¿Quizá no esperaba jugar Euroliga ya en su tercer año?

La verdad es que cuando llegué no sabía si podríamos ser cuartos o quintos de Alemania, y fuimos subcampeones de Liga y Copa, lo que fue una sorpresa. En el segundo, subcampeones de Liga y Eurocup. La verdad es que sí, ha sido una sorpresa.

A partir de ahora, sea lográndolo vía Euroliga o vía Bundesliga, ¿El gran reto es estar siempre en Euroliga?

Siempre exponemos que lo más importante es jugar cerca de nuestro 100%. De esa forma tendremos más posibilidades, porque puede ser que otros clubes lo hagan muy bien y te ganen, pero eso no quita que nosotros podamos estar satisfechos. Ya sabemos que muchas veces el público en general juzga más si ganas o no, pero nosotros no debemos hacer eso.

Y en esa línea, ante un equipo que lleva dos años a las puertas, ¿Se le puede exigir al Alba ganar algo este año ya?

Bueno, imagínese que participamos en la NBA y perdemos en semifinales de conferencia ante el futuro campeón. Alguien nos reprocharía no haber llegado a la final. Pero claro, depende de dónde compitas eso te puede pasar. Y eso no significa que solo la Euroliga sea difícil, sino también la liga alemana. Por ejemplo Brose Basket es un equipo que ha estado muchos años muy arriba y que a lo mejor vuelve a aparecer en breve. Lo mismo pasa con Ulm y por supuesto con el Bayern. Hay que respetar todo el mundo sabiendo que tú lo puedes hacer bien pero quizá otro lo haga mejor.

García Reneses, durante la entrevista con LD

¿Qué tiene el Alba de particular respecto a un club español? ¿Y qué le falta?

Tiene cosas de las que en España por momentos se han salido, como gastar por encima del presupuesto y luego arrastrarlo durante años. Eso en Alemania no pasa y por supuesto en el Alba tampoco. Luego tiene una gran promoción del equipo, lo que genera muchos aficionados fieles y además muy educados. Y también posee un grupo de entrenadores y jugadores que creen en el trabajo, lo disfrutan y están encantados con el proceso. ¿Lo que falta? Seguir mejorando (risas). Hace unos días le preguntaban al presidente si se podía tener algún patrocinador adicional. Lo que él dijo es que sí, pero que no quería tener un apoyo de dos millones este año que desapareciera el próximo. Quieren un crecimiento sostenido presupuestario y también por ejemplo llegar a todos los colegios de Berlín. Tener una base social y deportiva importante, en definitiva.

¿Cómo ha sentado en Alemania el resultado de la Copa del Mundo?¿Lo consideran un fracaso?

Hay veces que no se juega bien, y esta vez ha sido así. Sin llegar a tener un resultado horrible, tampoco ha sido el que querían desde luego. No lo consideran un éxito, claro, pero lo aceptan con naturalidad porque son conscientes de que no siempre el mejor resultado es posible.

¿Es esta la mejor Euroliga de siempre o eso es un topicazo?

Lleva años siendo muy buena. La liga regular para mí es la mejor del mundo. En la de la NBA hay muchos partidos malos, y eso en Euroliga no pasa, porque la competitividad es excelente.

¿Qué puede hacer el Alba en esa competición?

Jugar al máximo. Y tratar de hacerlo lo mejor posible ante rivales más capacitados técnica y físicamente.

Para el aficionado medio que no conozca tanto al Alba y vaya a descubrirlo este año, ¿En qué o quién tiene que fijarse?

En el que vaya jugando y se lo vaya ganando (sonríe). Al espectador es importante que los comentaristas le cuenten cosas que le abran los ojos. Si no, sólo van a ver "qué tapón más bueno", "van ganando por 18" o "se han puesto por delante". Eso lo ve todo el mundo, pero hay muchas cosas en el baloncesto que ver y disfrutar con ellas. Y creo que hay mucha gente que lo hace. Así que cada uno que investigue por su cuenta.

García Reneses, reflexivo.

¿Le ha sorprendido la inversión del Barça este verano?

La verdad es que sí, me ha sorprendido mucho. Aunque por otra parte es cierto que llevaban años sin lograr objetivos y llevan dos años más cerca. Quizá fuera el momento adecuado para hacer lo que han hecho.

¿Le pone esto ya al nivel de Real Madrid, Fenerbahce y CSKA de los últimos años?

Sí, sí. Desde el punto de vista económico sin ninguna duda. Y lo deportivo creo que también lo gestionarán muy bien, que tienen capacidad para hacerlo.

La apuesta del Real Madrid es más por la continuidad, aunque las renovaciones de Campazzo y Tavares ya son una gran inversión.

No sé las cifras exactamente, pero son dos jugadores sensacionales. Con Campazzo el Madrid ya tenía conocimiento interno de cómo era, pero después de volver de su cesión a Murcia, es algo impresionante. Está en todos lados. Y con Tavares lo que han hecho es tener visión, lo que no les pasó a los equipos NBA. Es cada vez mejor y decisivo. Tener continuidad es muy importante desde luego. El resto hay que construirlo.

En ese escenario, ¿Vuelve a haber una fractura notable en la Liga Endesa entre Real Madrid, Barça y el resto?

Probablemente sí, pero hay que verlo. Y desde luego no se pueden despistar porque en ACB se puede perder en cualquier lado. El Madrid perdió en Lugo el año pasado. Y puedes hacerlo en Burgos perfectamente, por ejemplo. Es muy difícil jugar tantos partidos a un alto nivel siempre.

Cuando escucha que Fenerbahce está en crisis y ve que ésta consiste en renovar a Sloukas y Datome y fichar a De Colo,¿Qué piensa de esa crisis?

Tienen potencial para hacerlo, pero no tienen solo dinero. Han tenido la fe en el entrenador incluso cuando no ha conseguido las metas que esperaban, y no hablo solo de últimamente, sino en los principios. No sé si crisis, pero desde luego ideas claras tienen.

Un momento de la entrevista de García Reneses con LD

Con las salidas de De Colo, Sergio Rodríguez y Cory Higgins, ¿Es quizá el CSKA el grande de Europa que haya perdido más potencial en verano?

Tienen el apoyo del estado, y eso les da mucha capacidad. Pero debe ser difícil estar viviendo muchos años allí y al final los jugadores deciden cambiar de aires.

¿Qué le parece lo sucedido con Olympiacos? Tendrá un equipo en Euroliga y otro en la segunda griega, a la que fue descendido por su conflicto con Panathinaikos. ¿Es un precedente de lo que está por venir?

Es un aviso no solo para la Euroliga o la liga griega, sino para todas. Debe haber una armonización de competiciones, y no la FIBA tirando para un lado, la Euroliga y la Eurocup para otro y las ligas nacionales para otro. Debe hacer un acuerdo que haga más llevable el que haya tantos partidos, las ventanas FIBA… Todo esto es muy difícil. Pero también creo que ese acuerdo es muy difícil, la verdad.

Usted es alguien siempre implicado en la evolución del baloncesto. Durante años ha defendido el castigo a la falta antideportiva, que parece se va consiguiendo ya. ¿Cuál es el siguiente paso que debe tomarse para crecer?

Creo que deberíamos recuperar el juego de los pivots. En su momento se intentó con la línea de 3, pero dada la potencia física de los jugadores eso ha resultado insuficiente, porque llegan muchas ayudas. Una medida en la que todo el mundo parece estar de acuerdo es ensanchar el campo para que sea más difícil defender los balones interiores. Y también la forma de arbitrar, porque creo que en base a reglas se puede conseguir que el baloncesto sea cada vez más espectacular. A veces ha habido cambios que se tiraron para atrás, pero otros han sido muy claros como la antideportiva. Llegó un momento en que las faltas tácticas hicieron que el contraataque casi desapareciera. Bien, ahora que hemos recuperado el contraataque en buena medida, necesitamos hacer lo propio con el juego interior.

¿Cree que este baloncesto del uso excesivo y casi abuso del triple atenta contra la espectacularidad del juego?

Yo no me quejo de que se tiren y metan muchos triples. De lo que me quejo es de que no exista el juego interior que había antes. Hace falta proteger al pívot. Muchas veces le empujan con las dos manos y no se pita, cuando a un exterior habilidoso, es tocarle con un dedo y se pita falta. En el interior también se pitan pasos con lupa muchas veces. Los exteriores a veces se paran en cuatro o cinco tiempos, y luego salen con el pie de pivote cambiado y no pasa nada. El objetivo debe ser, con las reglas actuales y futuras, recuperar el juego interior.