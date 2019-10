Rick Pitino negocia con Grecia... y valora su regreso al Panathinaikos

Tras cumplir el año pasado su primera experiencia fuera de Estados Unidos al ponerse al frente del Panathinaikos de Atenas, el laureado entrenador Rick Pitino podría estar cerca de volver a entrenar en Grecia. Y es que la federación del país heleno, tras el batacazo de su selección en la última Copa del Mundo, valora seriamente la posibilidad de que el técnico de 67 años sea el próximo seleccionador griego. Así lo desvelaba este jueves el periodista Donatas Urbonas.

Cabe recordar que Grecia tendrá que jugar el próximo verano un durísimo torneo preolímpico si quiere acceder a los Juegos Olímpicos de Tokio tras su mal resultado en China y que la presencia de su gran estrella, el MVP de la NBA, Giannis Antetokounmpo es bastante dudosa, en primer lugar por la premura de fechas entre la finalización de la liga estadounidense y el citado preolímpico, y por otro lado por las críticas del propio Antetokounmpo al juego del baloncesto FIBA. Y es que, semanas después de la Copa del Mundo, el 'Greek Freak' declaró sentirse como un "león enjaulado" en un tipo de baloncesto que no se adaptan tan bien a sus características como el NBA.

Pero de confirmarse, el cargo de seleccionador heleno podría no ser el único que devolviera a Grecia a Pitino. Según ha podido saber Libertad Digital, el Panathinaikos valora muy seriamente el regreso del que fuera técnico, entre otras, de las universidades de Kentucky y Louisville. Los motivos principales que abren dicha posibilidad son tres. En primer lugar, el controvertido presidente del Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos valora que hay jugadores que no están al nivel de su equipo y culpan de ello al actual entrenador, Argyris Pedoulakis. Los dos principales nombres en la picota son los de Ben Bentil, ex pívot de Bilbao Basket, y el alero Rion Brown. Y Giannakopoulos, un presidente excéntrico e intervencionista, está a punto de perder la confianza en Pedoulakis, al que culpa de los fichajes y de los malos resultados del equipo en Euroliga, el segundo gran motivo de su desconfianza. De hecho, los de Atenas habían ganado sólo uno de sus tres partidos europeos, si bien la victoria de este jueves en San Petersburgo ante el Zenit de Joan Plaza (79-89) da algo de margen a Pedoulakis, que sí mantiene líder sólido al Panathinaikos en la liga griega, invicto tras cuatro jornadas, si bien la gran vara de medir el rendimiento del equipo a ojos de Giannakopoulos pasa inexorablemente por la Euroliga.

Por último, el tercer gran pilar del deseo por el regreso de Pitino a Atenas es precisamente ese. A Giannakopoulos ya le habría encantado retener al estadounidense en verano, si bien entonces no pudieron llegar a un acuerdo, y es por ello que en cuanto pueda volverá a ir a por él.

De momento, Pitino está en USA y tiene previsto viajar a primeros de noviembre a Grecia, precisamente para reunirse con la Federación buscando el acuerdo que le ponga al frente de la selección. Ahí puede desenquistarse también la situación que le devuelva al Panathinaikos, especialmente si los resultados de Pedoulakis en la Euroliga no mejoran. Lo que sí puede asegurar Libertad Digital, es que si fuera por Dimitris Giannakopoulos, Pitino sería entrenador de los verdes mañana mismo. Y además, que no habrá problema entre el club y la federación para que el americano compatibilice ambos cargos. Las relaciones entre ambas entidades son muy buenas y habrá entendimiento. Otra película bien distinta sería si fuera Olympiacos, en medio a una inacabable guerra de despachos con su vecino de Atenas y con la propia federación, quien quisiera fichar al americano. Ahí las trabas serían mucho mayores. Pero no es el caso.