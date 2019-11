Después de pasar por auténticas penurias, descensos administrativos y deportivos incluidos, la Virtus de Bolonia, uno de los grandes clubes del baloncesto europeo, vuelve poco a poco a reverdecer sus viejos laureles. El club italiano, fundado en 1929 y primer campeón transalpino en 1945, cuenta con 29 títulos a sus espaldas. Y ahora, tras los peores años de su existencia, su nombre, el de la 'Vu Nere', la uve negra, suena otra vez con fuerza por los pabellones del Viejo Continente. Porque no, la Virtus no es un club cualquiera. Se estima que su número de aficionados supera al de los cuatro equipos de la región de Emilia-Romagna en la Serie A del fútbol italiano: Bolonia, SPAL, Sassuolo y Parma. Ahí es nada.

Sólido líder en la 'Lega' con siete triunfos sin ninguna derrota, su marcha en la Eurocup también es notable. Tras cinco jornadas, sólo ha perdido un partido, en la cancha del sorprendente Promitheas griego. Once victorias y un tropiezo en lo que va de curso, por tanto. Todo ello, después de lograr su primer título europeo desde 2009 hace unos meses cuando derrotó al Iberostar Tenerife en la final de la FIBA Champions League. Acaso un triunfo menor quizá para un doble campeón europeo, pero el inicio de lo que está por llegar. Y es que aún faltan pasos por dar hasta llegar al nivel de aquella Virtus bicampeona continental en 1998, con Danilovic, Savic o Rigaudeau, y en 2001, con Jaric, Smodis, un joven Ginóbili o Rashard Griffith. Ésta última lo ganó absolutamente todo en un año glorioso.

Pero tras tocar el cielo, se abrieron las puertas del infierno. Menos de un lustro después de alzar su segunda Euroliga, los problemas financieros le obligaron a un renacimiento en la segunda división italiana. En apenas dos años ya había ascendido y volvía a participar en la máxima competición continental. Incluso perdió cuatro finales de Copa seguidas y se alzó con la Eurochallenge de 2009, con Keith Langford de estrella en la final ante el Cholet. Fueron años de transición hasta la gran catarsis: un descenso deportivo. Lo inimaginable para la vieja Virtus. Sucedió en 2016.

El nuevo paso por la 'Lega Due' apenas duró un ejercicio. En 2017 ya estaba la Virtus de vuelta en el máximo nivel italiano. Fue el momento de tomar decisiones de calado. El equipo volvería a jugar en el mítico Paladozza, donde había celebrado sus partidos entre 1957 y 1996, dejando atrás el Palamalaguti que le había acogido entre 1996 y 2017.

A partir de ahí, los pasos han sido sólidos. Tras un primer curso de reencuentro con la 'Lega', el año pasado la llegada en marzo de Sasha Djordjevic al banquillo llevó a los boloñeses al título de la Champions League. Para este curso, la apuesta es aún mayor. El gran reto es volver a la Euroliga, pero la plaza italiana está asignada al Olimpia Milano. De ahí que la Virtus tenga que acceder ganando la Eurocup o bien, logrando una invitación . Y en ello está poniendo sus mimbres, con el rutilante fichaje de Milos Teodosic que sorprendió a todos eligiendo Bolonia como su primera parada tras su paso por la NBA. El ex del CSKA es el indiscutible líder del equipo y ya gana partidos para los suyos, como el último en la Eurocup ante el Mónaco.

MILOS WINS IT!@MilosTeodosic4 sends up a prayer at the buzzer to seal a dramatic win for @Virtusbo #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/rNJPrAdaN3