"Ha pasado mucho tiempo pero parece que fue ayer". Así comenzaba recordando Lolo Sainz, quien fuera entrenador del Real Madrid de baloncesto durante 14 años, a Fernando Martín en una entrevista a El Primer Palo, el programa deportivo nocturno que Juanma Rodríguez dirige y presenta en esRadio.

Treinta años han pasado ya de aquel fatídico domingo 3 de diciembre de 1989, cuando un accidente de tráfico en la M-30 de Madrid acabó con la vida de uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto español, contando entonces Martín con sólo 27 años de edad.

"Aquel día teníamos partido contra el CAI Zaragoza y yo estaba en casa preparándome para ir al pabellón. Debían de ser las cuatro menos 25. En ese momento me llamaron por teléfono para comunicármelo. Me dijeron que hubo un accidente en la M-30 y que 'parece ser que es Fernando'. Salí corriendo al pabellón, fue horrible. Me cuesta mucho trabajo todavía recordarlo", relata.

Respecto a la figura de Fernando Martín en sí, Lolo Sainz destaca que "tenía una casta particular, fue un chorro de aire fresco para el baloncesto español". "Siempre había que recurrir a extranjeros para cubrir ese puesto, pero nosotros apostamos por él y no nos equivocamos en nada. Era un ganador nato en todos los sentidos, un luchador. Tenía un carácter duro en la cancha, pero fuera era una persona estupenda", añade.

Respecto a su salto a la NBA, en el verano de 1986, para enrolarse en las filas de los Portland Trail Blazers, el veterano técnico destaca: "Era muy complicada la vía de la NBA, pero cuando a Fernando se le metía algo en el melón no había manera de quitárselo. Era la ilusión de su vida y yo me alegré mucho de que se fuera a Portland". "Luego estaba frustrado, pero no daba el brazo a torcer y seguía luchando", añadía Sainz respecto al breve periplo de Martín en la liga estaodunidense.