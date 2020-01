El Real Madrid también cae contra el Khimki en la Euroliga (102-94)

El Real Madrid llegó a Moscú con un racha de 13 victorias seguidas y colíder de la Euroliga, y se va con dos dolorosas derrotas y un mar de dudas. Este jueves ha perdido ante el Khimki (102-94), que no le ganó desde la defensa sino desde el ataque con un Alexéi Shved imparable con 21 puntos y 13 asistencias.

El Madrid, que llegó a perder por más de veinte, volvió a hacer agua en ataque y también se mostró blando en defensa. Después de unos buenos minutos iniciales, el equipo de Pablo Laso volvió a atascarse ante la canasta contraria. Y no por una mala selección de tiro, sino por la falta de ideas. Campazzo volvió a dar síntomas de cansancio en la dirección del equipo, pero Llull y Laprovittola tampoco le ayudaron con nueve puntos entre los dos. Sólo dieron la talla Jordan Mickey, que logró 20 puntos ante su antiguo equipo, y Causeur, que llegó a los 17.

El equipo de Laso comenzó el partido con la frustrante derrota ante el CSKA de Moscú en mente. Frustrante porque el Madrid vio rota su racha de 13 victorias consecutivas y porque anotó sólo 55 puntos. Laso introdujo un cambio en el once titular. Con el fin de controlar al pistolero del equipo local, Alexéi Shved, Taylor salió de inicio, pero el Madrid no mejoró en ataque. Y eso que arrancó como el martes ante el CSKA con un triple de Thompkins.

Un triple desde la esquina de Shved puso por primera vez por delante al Khimki a los cuatro minutos (11-9). Deck seguía sin estar acertado en ataque y Campazzo falló el único tiro de tres que intentó. De nuevo el Madrid se atascaba en ataque. Laso pidió tiempo muerto a los siete minutos, ya que los locales se alejaban peligrosamente tras un triple de Zaytsev (17-11).

Al técnico local, Rimas Kurtinaitis, le gustaba lo que veía, pero tras la reprimenda de Laso el Madrid pareció un poco más entonado en ataque gracias a dos triples de Thompkins y Taylor. Campazzo anotó por fin con una filigrana, pero un triple de ocho metros de Shved y otro de Timma mantenían por delante a los rusos al final del primer cuarto (25-21).

Tras su discreto partido ante el campeón de Europa, Causeur salió muy enchufado y anotó cuatro puntos casi consecutivos en dos entradas a canasta (29-25). Laso volvió a sacar a los pequeños -Llull y Laprovittola-, pero no lograban anotar. Era Felipe Reyes quien mantenía el tipo con una canasta de casta, pero los rusos seguían muy acertados desde la línea de 6,25.

Causeur rompió la sequía visitante desde la línea de tres, aunque después falló una entrada a aro pasado. Le secundó Llull desde la esquina. Y después asistió a Reyes bajo la canasta a falta de tres minutos para el descanso (43-38). Pero Shved no perdonaba ni una. Un fallo en el pase de Llull fue aprovechado por el alero ruso para anotar un espectacular triple en carrera. A falta de un minuto el Khimki se fue de diez (52-42). Laso volvió a sacar a Campazzo y también al tunecino Mejri, pero Shved seguía a lo suyo. Cuando no anotaba de tres, asistía a Booker. El Madrid debía mejorar mucho en ataque si no quería volverse de vacío de tierras rusas. Españoles y rusos se fueron al descanso (55-44). Shved marcaba el ritmo del partido a su antojo. Doce puntos, todos desde el triple sin fallo, y ocho asistencias. El Khimki no defendía como el CSKA, pero atacaba mucho mejor.

Ambos equipos salieron enchufados de los vestuarios. Por suerte para el Madrid, Shved falló su primer intento de triple, pero no el segundo. La ventaja seguía aumentando. (67-54) Mickey respondió pronto con la misma moneda, ya que Carroll tampoco fue el revulsivo que esperaba Laso. Mientras, el mejor anotador blanco, Causeur, seguía en el banco. Con un triple con Deck encima, Timma frustró el amago de reacción del equipo blanco (75-64). Entonces, Booker tuvo que abandonar la cancha con la rodilla maltrecha tras un encontronazo con Deck. Ni con esas. Carroll anotó un triple y una canasta de dos, Mickey volvió a acertar desde el triple, pero el Khimki cerró el cuarto con un mate (80-69).

Tres canastas seguidas de Gill, Karasev y Jovic, y la tarea se volvía cada vez más difícil a falta de siete minutos y medio para el final (88-69). El Madrid volvió a encadenar tres minutos sin anotar. El resto del partido fue un querer y no poder de los blancos. Sólo Mickey mantenía el orgullo. El partido fue un duro correctivo para el equipo español, aunque la ventaja de más de veinte puntos quedó finalmente reducida a unos decentes ocho puntos gracias a dos triples de Causeur en el último minuto (102-94).



Ficha técnica

Khimki Moscow Region, 102 (25+30+25+22): Zaytsev (4), Shved (21), Timma (13), Booker (15), Jerebko (11) -cinco titular- Kramer (-), Gill (13), Evans (9), Jovic (6) y Karasev (10)

Real Madrid, 94 (21+23+25+25): Campazzo (10), Thompkins (10), Deck (4), Taylor (8) y Tavares (4) - equipo inicial - Causeur (17), Llull (3), Laprovittola (6), Mickey (20), Mejri (-), Carroll (5) y Reyes (7)

Árbitros: Robert Lottermoser, Tomislav Hordov y Petek Saso. Sin eliminados

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima jornada de la fase regular de la Euroliga 2019/20 disputado en el Arena Mytishchi de la región de Moscú ante 4.711 espectadores