Tirón de orejas de Pablo Laso a sus jugadores tras la dolorosa derrota ante el Joventut

Dolorosa derrota del Real Madrid en la Liga Endesa. Los de Pablo Laso perdieron 83-86 ante el Joventut. Tras el partido, Laso lanzó un dardo envenenado a sus pupilos:

"No se puede decir nada bueno de mi equipo. No hemos respetado al rival en ningún momento. Da igual que fuéramos ganando por 14 puntos o cualquier otra cosa. Han tirado 16 tiros más que nosotros. Hemos hecho 17 pérdidas, menos asistencias que pérdidas y ellos han tenido acierto al final. Las sensaciones son que hemos ido detrás de ellos en todos los aspectos del partido. No es comprensible para mí que los jugadores desconecten del partido".

Para el entrenador del Real Madrid, la derrota debe ser como lección para el futuro: "Es una buena lección de que no ganas solo con la camiseta. Aunque hubiera ganado estaría igual de enfadado. Hoy no se puede decir nada bueno de mi equipo. Tenemos que recuperarnos rápido".

Una vez más, Pablo Laso demuestra que no hace prisioneros.