¿Prepara su retirada Pau Gasol?

Como pasa con Fernando Alonso o Rafa Nadal, el público español firmaría que jamás se retirasen ambos deportistas y como no Pau Gasol. El dos veces ganador del anillo de la NBA con los Lakers y entre otras muchas cosas, campeón del mundo con España ya tiene 39 años y su retirada se acerca.

En una entrevista para ESPN Radio, Pau Gasol habló de cómo se encuentra tras abandonar su último equipo, los Portland Trail Blazers, para poder recuperarse bien de sus problemas físicos.

"Me estoy recuperando. Ése es mi estatus ahora mismo. Estoy enfocándome en la rehabilitación, solamente en que se me cure bien el pie y pueda volver a las canchas. ¿La retirada? Es una posibilidad, no la puedes ignorar por cómo es la lesión y porque ya no soy un chaval joven. Acordamos que lo mejor era que me centrara en la rehabilitación y no estuviera a merced del calendario de ningún equipo. Me estoy centrando sólo en mi salud, luego ya veremos".

Por otro lado, Pau también tuvo unas palabras para el malogrado Kobe Bryant: "Ha sido duro. He memorizado las palabras durante todo el día, pero una vez que estás ahí y conectas con el público... Creo que mi último partido contra él fue aquí, los Bulls contra los Lakers... Los aficionados han empezado a cantar su nombre y me ha resultado difícil mantener la compostura"