El Real Madrid supera al Armani Milán en un partido a puerta cerrada por el coronavirus (73-78)

El Real Madrid ha logrado una trabajada victoria por 73-78 en su visita al AX Armani Exchange Milán, en partido correspondiente a la vigesimoséptima jornada de la Euroliga y en el que supo despertar a tiempo cuando las cosas no pintaban demasiado bien para sus intereses tras un irregular partido hasta el cuarto final.

En un Mediolanum Forum vacío por la amenaza del coronavirus, el equipo madridista pasó verdaderos momentos de apuro. Llegó a ir perdiendo por 17 al inicio del segundo cuarto, golpe del que se rehizo con un demoledor parcial, y estaba 55-46 y sin buenas sensaciones a falta del cuarto final. Entonces emergió el carácter de Rudy Fernández y la activación defensiva de los suyos para darle la vuelta al partido. El balear fue clave, pero tanto como lo fue el enorme doble-doble de Walter Tavares (13 puntos y 12 rebotes, más cuatro tapones). El pívot caboverdiano fue el sostén de los de Pablo Laso hasta la reacción final del equipo madrileño, que se coloca con 21-6 en la clasificación.

No empezó nada bien el Real Madrid, sin acierto exterior y con pocas ideas en ataque. El Armani no lo perdonó, liderado por Ricardo Moraschini y con buen tino desde la línea de tres (5/6), para despegarse rápidamente en el marcador. El equipo blanco no encontraba su tradicional ritmo en ataque y en defensa tampoco ofrecía una versión demasiado sólida. Así, del ya esclarecedor 25-11 del final del primer cuarto, se pasó a un amenazante 30-13 al inicio del segundo, momento en el que por fin comparecieron en la pista los visitantes.

Taylor, Rudy, Reyes y Tavares apretaron atrás, en ataque comenzaron a entrar los triples que se habían echado en falta al inicio y el rebote ofensivo hizo daño a los locales. Además, Laprovittola firmó sus mejores minutos de un mal partido y un 0-17 de parcial devolvió todas las opciones al Real Madrid. Sin embargo, no mantuvo su dinámica y Moraschini y los triples volvieron en el bando lombardo para firmar otra escapada con la llegada del descanso (45-35).

Rudy toca a rebato

Pablo Laso no logró activar a los suyos tras el periodo de reflexión y su rival pudo vivir con cierta tranquilidad en el electrónico, bordeando o superando siempre la decena de puntos de ventaja, pese a que había perdido la fluidez anotadora de Moraschini y su buena mano desde el exterior. Tavares estaba solo y el dominio en el rebote no se veía acompañado por el irregular acierto en ataque, con el lastre también de las faltas de Campazzo, tampoco alejado del flojo partido de sus compañeros. Laprovittola no daba con la tecla pese a sus buenos minutos en un tramo del segundo cuarto y su cuarta pérdida frustró la posibilidad a los visitantes de afrontar los diez minutos finales mejor colocados (55-46).

Aún así, otro paso adelante de los blancos en defensa apretó el partido. Rudy ejerció de líder y el Real Madrid encontró ese ritmo demoledor que apenas había aparecido. Tres triples, uno del balear y dos de Thompkins, le situaron por primera vez con el mando del partido (55-59). Messina llamó al orden a los suyos, secos en ataque, sin el aporte del Chacho Rodríguez ni de Scola, y víctimas del momento Rudy. Armani se mantuvo gracias a los errores de Laprovittola, pero la vuelta de Tavares le cerró definitivamente la puerta de la victoria, pese al intento final local desde el triple, con Micov fallando el que hubiese forzado la prórroga.



Ficha técnica

Armani Milán, 73 (25+20+10+18): Moraschini (21), Roll (5), Sykes (10), Micov (13) y Tarczewski (2) -quinteto titular-; Della Valle (5), Gudaitis (9), Rodríguez (5), Nedovic (3), Crawford (-) y Scola (-)

Real Madrid, 78 (11+24+11+32): Campazzo (8), Carroll (2), Garuba (4), Thompkins (13) y Tavares (13) -quinteto titular-; Rudy Fernández (16), Laprovittola (13), Reyes (4), Taylor (5) y Mejri (-)

Árbitros: Christos Christodoulou, Fernando Rocha y Milos Koljensic. Sin eliminados

Incidencias: Partido de la vigésimo séptima jornada de la Euroliga de baloncesto disputado a puerta cerrada en el Mediolanum Forum de Milán, como medida de precaución por el coronavirus