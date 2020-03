Alfonso Reyes cuenta en El Primer Palo cómo vive su cuarentena ante un posible caso de coronavirus

Alfonso Reyes, historia viva del baloncesto español tras su exitosa carrera en equipos como la propia selección, el Real Madrid o Estudiantes, está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida a nivel de salud. No está confirmado que tenga el coronavirus, pero sí tiene muchos de los síntomas que hacen pensar que lo pueda tener. El propio Alfonso contó su estado actual en El Primer Palo de esRadio con Juanma Rodríguez.

"En cuanto noté la fiebre y la tos me aislé en casa. Nunca había tenido esto. Algún resfriado sí, pero algo así no. No estoy diagnosticado pero me temo que es el famoso bichito", comentó el exjugador blanco en los micrófonos de esta casa.

En los últimos días ha sido el propio Alfonso el que ha ido colgando en Twitter sus sensaciones recibiendo una gran cantidad de apoyos por parte de sus seguidores.

Hoy me cuesta un poco más levantarme, sobre todo por el dolor de cabeza. — Alfonso Reyes (@alfreyes14) March 16, 2020

Ahora hecho una piltrafilla pero con mucho ánimo.

Abrumado por los apoyos. — Alfonso Reyes (@alfreyes14) March 16, 2020

5 horas de sueño de una tacada aunque 37,6°C y tos.

Puede que no sea el final, ni siquiera el principio del final. Puede ser, más bien, el final del principio. — Alfonso Reyes (@alfreyes14) March 17, 2020

Para mayor tranquilidad de los aficionados y de los propios familiares de Alfonso, él mismo tranquilizó a la gente en El Primer Palo: "No tengo ningún temor porque respiro muy bien, pero las noches están siendo un poco movidas". Hay que matizar de nuevo que Alfonso no tiene confirmado un positivo por coronavirus, pero está respetando los protocolos recomendados por Sanidad para que en caso de tenerlo, no sea un foco de contagio.

La entrevista a partir del minuto 26