Aguas turbias bajan por el vestuario del Barcelona de baloncesto. La noticia de que el conjunto azulgrana -confirmada- iba a realizar un ERTE por la crisis económica derivada por la pandemia del coronavirus ha hecho que el vestuario del equipo de baloncesto del conjunto azulgrana este en pie de guerra.

Tras confirmarse que el club catalán iba a pedir una rebaja del 70% del sueldo a sus jugadores, Mundo Deportivo reveló que habían rechazado dicha propuesta.

Y confio en los jugadores 100%. Tampoco se hasta donde llega la cadena de mando y cuantas personas saben de la situacion individual de cada uno... pero no se pueden hacer las cosas asi. (Obviamente el grupo de whatsapp es solo jugadores jejeje) — Alex Abrines (@alexabrines) March 27, 2020

Álex Abrines, el ex NBA, ha hecho público su tremendo enfado por las filtraciones que se vienen dando en los últimos días: "No sé quién filtra cosas que solo se han hablado por un grupo de whatsapp de jugadores y respectivos jefes del club... pero la única razón que veo es que queráis destrozar al equipo. No lo conseguireis o sí, y os quedaréis sin equipo. Allá vosotros".

Abrines pone la mano en el fuego por sus compañeros pero sabe que una información interna solo puede salir desde dentro:"Y confío en los jugadores 100%. Tampoco sé hasta dónde llega la cadena de mando y cuántas personas saben de la situación individual de cada uno..., pero no se pueden hacer las cosas así (Obviamente el grupo de Whatsapp es solo jugadores)".

Abrines es el tercer jugador que se queja de las filtraciones tras Mirotic y Pau Ribas. El primero de ellos aseguró que "nadie me ha presionado para que acepte el ERTE" y el segundo que "no son bienvenidas las filtraciones y manipulaciones".