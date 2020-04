El capitán del FC Barcelona, Ante Tomic, ha reconocido que los deportistas profesionales son "unos privilegiados" dado el entorno de crisis sanitaria por el coronavirus, que ha llevado a "mucha gente a perder su trabajo".

En unas declaraciones que aparecen este sábado en los medios del club catalán, el jugador azulgrana señala lo siguiente: "Sinceramente, creo que somos unos privilegiados. Hay mucha gente que ha perdido su trabajo, que vive peor que nosotros (los jugadores), y lo que hemos hecho (bajarse el sueldo) era lo mínimo que podíamos hacer".

Tomic se hace a la idea de que la resolución de esta temporada es un interrogante, porque considera que el periodo de confinamiento "es posible que se alargue". Echa de menos el día a día de su actividad y anhela recuperar la actividad. "Para nosotros, es muy importante poder tocar el balón. Hay que prepararse para el final de temporada, pero todo depende del estado de alarma y de lo que pase con el coronavirus", subraya.

El capitán azulgrana se ha estrenado recientemente en las redes sociales, dándose de alta en Twitter (@AnteTomic404), una cuenta que aún no está validada con el visto bueno de color azul, aunque Tomic ya le ha empezado a coger el gusto. "Me he hecho una cuenta en Twitter. No soy muy fan de las redes sociales, pero intento ser auténtico y estoy muy contento de poder estar en contacto con la afición y la gente que sigue al Barça", señala.

En tiempo de confinamiento, el capitán del Barça le saca el lado bueno a la situación: "La parte más positiva es que ahora puedo estar con mi mujer y con mis hijas. Intentamos hacer cosas divertidas con ellas y aprovechar al máximo este tiempo que estamos juntos".