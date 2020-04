Las historias personales de deportistas afectados por la pandemia del coronavirus se siguen sucediendo. Es el caso Armando Choque, jugador madrileño de baloncesto que se ha quedado atrapado en Bolivia tras el cierre del espacio aéreo del país andino que de momento le impide regresar a España. El joven de 22 años pasó esta semana por 'Tirando a Fallar', el programa sobre baloncesto de esRadio, desde su domicilio en La Paz, donde pasa estos días con su abuela, residente de forma habitual en Bolivia.

Tras salir del Colegio Estudio, equipo donde comenzó la temporada en la Liga EBA, Choque firmó por el Kimwa de la capital boliviana con el objetivo de ayudar al ascenso a la máxima categoría del baloncesto del país sudamericano, con el que incluso es internacional desde 2018 tras obtener la doble nacionalidad debi a la ascendencia de su padre, que le ha permitido defender a Bolivia en la última edicion de los Juegos Sudamericanos y de las Ventanas FIBA de clasificación para el próximo Torneo de las Américas.

Sin embargo, como ha pasado en prácticamente todo el mundo, la llegada del coronavirus detuvo la liga sine die. Ahí empezaron los problemas para el madrileño, cuya primera reacción fue la de intentar regresar a España lo antes posible, sin éxito. "Fue un palo porque aquí no podía hacer nada ya y me impidieron volver, por lo que tuve una reacción de impotencia y de no saber qué hacer", aclaró en la entrevista. A partir de ahí ha estado en contacto con las embajadas de España tanto en Bolivia como en Perú, el país con el que enlaza Iberia sus vuelos directos, pero de momento sin fruto. "Intentaron organizar un vuelo vía Brasil, pero una vez allí te dejaban en una ciudad y tenías que cambiar hacia otra, por lo que era un poco lío, y por otro lado en Perú ya me dijeron que allí hay bastantes españoles atrapados y que de momento no había nada que hacer", expuso. Por eso, ahora mismo su único objetivo es esperar como mínimo hasta mayo porque es "cuando nos han dicho que tratarán de abrir el espacio aéreo", explicó. Paradójicamente el madrileño está a punto de acabar la carrera de ingeniería aeroespacial, y se encuentra pendiente ahora de un vuelo para poder volver a su casa, aunque obviamente todo dependerá de la evolución de la situacion sanitaria en las próximas semanas.

Choque, tercero de pie por la derecha, antes de un partido con la selección boliviana.

Respecto al día a día en Bolivia, Choque explicó que allí está "todo muy parado, incluso de forma más estricta que en España porque solo puedes salir un día a la semana a la calle en función de cuál sea el número de tu carnet de identidad". Sin embargo, afirmó llevar la situación "más o menos bien, tratando de mantenerme activo con la rutina de preparación física y algo de entretenimiento pero obviamente sin nada de baloncesto". De momento, no le queda otra mientras no se le abra una rendija que le permita cruzar el Atlántico y regresar en algún momento a España.