Así es el cuestionario que ha enviado la Federación Española a los clubes para resolver el futuro de la LEB Oro

La Federación Española de Baloncesto sigue apurando al máximo una decisión que parece cada vez más inevitable, como es la de dar por terminada la temporada en la LEB Oro , segunda categoría del baloncesto nacional. De esa forma, este miércoles se produjo una reunión telemática entre todos los clubes de la liga y el ente federativo de cara a abordar la compleja situación generada a raíz de la pandemia del coronavirus . Sorprendentemente, el presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, no estuvo presente en la reunión, donde representaron a la federación el director General, Oscar Graefenhain, el secretario General, Gabriel Rodríguez, y la directora de Competiciones, Elisa Aguilar. La ausencia de Garbajosa, ya conocida desde la previa, ha generado un importante malestar en muchos colectivos de la competición, desde clubes a entrenadores o jugadores.

En el mencionado encuentro no se adoptó ninguna conclusión definitiva, y de hecho las partes se han emplazado a una nueva cita el próximo lunes a las 12 horas. Sin embargo, la FEB ha solicitado a los clubes que, con plazo hasta el sábado, le devuelvan relleno un cuestionario que ha hecho llegar a última hora de la tarde este jueves a las 18 entidades que en la presente campaña han militado en la liga. En el mismo, al que ha tenido acceso Libertad Digital , se pide opinión a los clubes sobre la mejor forma de resolver la temporada, así como otras cuestiones claves como son los ascensos a la Liga Endesa y los descensos a la LEB Plata, puesto que desde ahí se desencadenarán todos los movimientos de categoría del baloncesto español de cara al próximo curso. En concreto, se pide elegir entre tres opciones: que haya ascensos y descensos, que hay ascensos pero no descensos y que haya descensos pero no ascensos. Además, se incluye la opción de que los clubes elijan alargar la decisión de cancelar la temporada si así lo desean o la den por finiquitada ya. Lo que no existe en el documento es ningún tipo de valoración económica sobre las repercusiones de una u otra decisión.

El pensamiento mayoritario entre los clubes de LEB Oro es que la temporada debe darse por finalizada. En primer lugar, por la incertidumbre de la crisis sanitaria. Y además, al entender que sería poco menos que inasumible para ellos el poder retomar la competición ahora debido a lo ajustado de unos presupuestos que sufrirían un recargo considerable en el gasto, sin apenas ingresos extras al tener que jugar a puerta cerrada llegado el caso. Eso, en la compleja economía de los clubes LEB, pondría incluso en cuestión la viabilidad de algunos de ellos, que ya temerían hasta por su continuidad. De hecho, aún dando por acabada la temporada ya, hay clubes que no las tienen todas consigo de cara a poder seguir existiendo cuando arranque el próximo curso debido a la severa crisis económica y la caída de patrocinadores que se vislumbra.