Alfonso Reyes relata su victoria sobre el coronavirus: "Es durísimo pero se puede ganar al 'hideputa'"

Alfonso Reyes lo ha pasado francamente mal en las últimas semanas. El que fuera pívot del Real Madrid, Estudiantes y Unicaja —entre otros clubes—, actual presidente del sindicato de jugadores Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP), ha permanecido aislado durante 33 días por culpa del coronavirus.

"Como al principio decían que era una gripe no le di importancia, pero he sobrevivido a una enfermedad letal. Y es letal no sólo para ancianos sino para gente más joven, por lo que hay que extremar las precauciones y seguir la cuarentena", relataba este jueves el mayor de los hermanos Reyes en una entrevista a La Sexta. "Han sido días durísimos con una resaca insoportable que tienes todo el día, además de la tos y la fiebre", añadió.

Afortunadamente, Alfonso Reyes ya está curado y poco a poco puede retomar sus labores en la ABP, el sindicato de jugadores profesionales de baloncesto que preside desde hace seis años en sustitución de otro exjugador madridista como José Luis Llorente.

Así relataba el exbaloncestista cordobés en Twitter su "victoria sobre el hideputa", como él define al Covid-19, dejando además un mensaje de "recuerdo y respeto para los caídos", en referencia a las víctimas mortales (casi 20.000 en España y más de 147.000 en todo el mundo).

Rompo puntualmente mi retiro voluntario para confirmar mi victoria sobre el hideputa y sobre todo para dar fuerza, ánimos y esperanza a los enfermos.

Ha sido durísimo pero se puede ganar. No desfallezcáis, despertaréis de esta pesadilla.

Recuerdo y respeto para los caídos. — Alfonso Reyes (@alfreyes14) April 17, 2020