Con la sucesiva cancelación de las temporadas y la incertidumbre de cara al próximo curso, muchas entidades deportivas se están viendo obligadas a tirar de ingenio para compensar de una u otra forma a sus aficionados. Se vuelva o no a la actividad, en la inmensa mayoría de casos los socios ya habrán perdido un buen número de partidos en casa, pues en la mayor parte de casos aquellas competiciones que puedan concluir lo harán con una notable reducción de la cantidad de encuentros.

Y en este sentido, algunos clubes europeos ya han empezado a moverse para buscar la mejor forma de premiar la fidelidad de sus seguidores. Es el caso por ejemplo del Telekom Baskets Bonn alemán, actual 15º clasificado de la Easy Credit BBL, la máxima categoría del baloncesto teutón. El club representativo de la que fuera capital de la antigua Alemania Federal hasta la reunificación del país en 1990 ha sido uno de los primeros en tratar de incentivar a sus seguidores a que puedan mantener el apoyo en su proyecto.

Así, mientras se decide si la competición alemana de baloncesto se da por concluida o no, o si se juega a puerta cerrada lo que quede, algo que se sabrá el próximo lunes 27 de abril, el Telekom Bonn ha lanzado una campaña por la que regalará, a todos aquellos abonados que no soliciten la devolución de la parte proporcional de los partidos que no se celebren en la temporada o lo hagan sin público, un novedoso modelo de mascarillas personalizadas con los colores del club para la protección contra el coronavirus.

Eure Solidarität hat uns beeindruckt! Als Dank schenken wir allen Dauerkartenbesitzer/innen, die auf eine Erstattung verzichtet haben, eine Baskets-Stoffmaske! (weitere Aktionen sind geplant.Die Maske ist ab sofort im Fanshop bestellbar! https://t.co/WgmnNNBIJC pic.twitter.com/HJsQIRZVjB — Telekom Baskets Bonn (@TelekomBaskets) April 23, 2020

En todo caso, cabe reseñar que la medida no se llevará a cabo hasta que no se decida el futuro de la competición alemana, a cuya liga regular le restan 12 de las 32 jornadas previstas. Si los partidos se jugaran con normalidad, lógicamente el club no devolvería el dinero a sus aficionados. Pero si, como todo hace indicar esto no puede ser así, aquellos seguidores del Telekom Bonn que quieran demostrar su apoyo al club no solicitando la devolución de su dinero por su pase de temporada podrán lucir como compensación las modernas mascarillas que el club ha diseñado para protegerse de una forma más estética de la pandemia que asola el planeta.