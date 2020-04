Juan José Pérez Toledano, médico del Movistar Estudiantes y presidente de la Asociación Española de Médicos de Baloncesto (AEMB), ha pasado por los micrófonos de Tirando a Fallar —el programa sobre el deporte de la canasta que José Manuel Puertas dirige y presenta en esRadio— para detallar cómo es el protocolo médico que su asociación ha elaborado, en coordinación con la Asociación Española de Preparadores Físicos de Baloncesto (Asepreb), sobre el retorno a la actividad del baloncesto profesional español tras el confinamiento por coronavirus.

Un protocolo —o "boceto", como él mismo ha dicho— que, según el doctor Pérez Toledano, tiene dos puntos básicos: los temas médicos y la recuperación física de los jugadores. Dos fundamentos clave: no contagiarse y, el día en que se pueda jugar, no lesionarse. "Hay que intentar que el retorno a la actividad sea lo más seguro posible, sabiendo que el riesgo cero no existe. Nunca se va a garantizar nunca al cien por cien", dice el galeno a este respecto.

"En una primera fase hay que saber cómo están los jugadores, quiénes han podido pasar la infección, quiénes han podido tenerla y, a partir de ahí, determinar quiénes pueden hacer entrenamientos, pero siempre de forma individual. No se pueden hacer sesiones conjuntas porque el riesgo de contagio sería muy alto", explica.

Preguntado por la fecha tope del 31 de mayo que se marca la ACB para saber si se puede terminar o no la Liga Endesa, el doctor Pérez Toledano señala: "Necesitamos un tiempo para saber cómo evolucionan los jugadores. En el mejor de los casos, suponiendo que están todos sanos y no hay ningún positivo, habría que ver también cómo están los entornos de los jugadores, sus parejas, compañeros de piso... y esperar también que el período de entrenamiento individual no haya ningún problema. Sería entonces cuando se pondrían en manos de los preparadores físicos para que puedan empezar a entrenar y luego hacer entrenamientos tácticos y técnicos con el entrenador".

El presidente de AEMB apuesta por "extremar las medidas higiénicas, mantener la distancia de seguridad y, sobre todo, aplicar el sentido común". "Todavía no estamos libres del virus, el riesgo de contagio sigue existiendo y es muy peligroso tomar una decisión precipitada", avisa Pérez Toledano.

Por último, el galeno se muestra pesimista sobre la posibilidad de que se pueda retomar la Liga Endesa a principios del próximo mes de junio. "Entiendo que hay intereses económicos y deportivos en juego, pero hay que ver que esto es un problema de salud de primer orden y lo más importante es la salud", dice.

"Hay que extremar las medidas con los jugadores, los entrenadores, fisios, delegados, personal administrativo, de limpieza, de seguridad… Pero no sólo con las personas, sino también con las instalaciones, desinfectar absolutamente todo, los autobuses en los que se desplazan los equipos, los hoteles, las canchas de entrenamiento… La logística va a ser muy complicada", avisa un Pérez Toledano que considera que los primeros meses de la próxima temporada se va a jugar "a puerta cerrada y a expensas delo que digan las autoridades sanitarias", siempre en aras de "un baloncesto lo más sano posible".