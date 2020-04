Nuevo punto de discordia en el seno de la Federación Española de Baloncesto. Después de las dificultades a las que el organismo presidido por Jorge Garbajosa se ha enfrentado para resolver la LEB Oro, cuestión que todavía está en el aire, ahora le toca el turno a la Liga Femenina Endesa, máxima categoría del baloncesto femenino español.

Así, tras varias semanas sin noticias del estamento federativo, lo que había supuesto un notable malestar en los 14 clubes de la competición, hoy se ha llevado a cabo una reunión telemática con el objetivo de decidir qué acciones tomar de cara a la resolución de la presente temporada. A la conclusión de la misma, la FEB ha emitido un comunicado en el que ha señalado que, en la reunión, "se ha acordado por unanimidad que no habrá descensos esta temporada y que sí se llevarán a cabo los dos ascensos desde Liga Femenina 2 previstos para esta campaña. Esto supone que la temporada 2020/21 habrá 16 equipos en Liga Femenina Endesa". Igualmente, la federación aclara en la misma nota que esta semana emitirá un comunicado en el que explicará "el procedimiento por el que se resolverá la presente Liga".

Sin embargo, según puede confirmar Libertad Digital, la citada comunicación dista de reflejar la realidad de la reunión. Efectivamente, los clubes han estado de acuerdo por unanimidad en que lo mejor es dar por terminada ya la temporada, de cara a no gravar la complicada situación económica en la que muchos de ellos se van a ver sumidos por mor de la crisis generada por el coronavirus. Ahora le tocará a la FEB decidir si hay o no campeón (tras las 22 jornadas celebradas, el líder era el Perfumerías Avenida de Salamanca) así como qué equipos jugarán las competiciones europeas el próximo curso.

Pero donde no ha habido en absoluto acuerdo ni unanimidad ha sido en la ampliación de la competición. A lo largo de la reunión, la FEB ha expuesto su deseo de que así fuera y ha dado un turno de invertención a los 14 clubes, que han dado cada uno su punto de vista. La postura mayoritaria ha sido la de no aceptar dicha propuesta, toda vez que, ante la incertidumbre económica que ya planea sobre el próximo curso, la mayoría de equipos no ven deseable alargar la competición prácticamente un mes porque el coste que ello supone puede ser considerable para los menos pudientes de la categoría. Así, según ha podido saber LD, tan solo los clubes más poderosos (Perfumerías Avenida, UniGirona, Lointek Gernika y Valencia Basket), así como los dos últimos clasificados (Quesos El Pastor Zamora y Embutidos Pajariel Bembibre), se habrían mostrado partidarios de la ampliación a 16 equipos, los primeros por poder asumirla económicamente y los segundos por tener así, a su juicio, mayores opciones de permanencia. Sin embargo, el grueso de la liga, hasta ocho clubes, se han mostrado en contra de la propuesta de la FEB, por lo que ni mucho menos la decisión ha sido tomada con el consenso que reza el comunicado. De hecho, no se ha producido ninguna votación, sino que simplemente cada club ha expuesto su parecer.

Con la ampliación de la competición, la FEB busca huir de las posibles reclamaciones judiciales de los clubes de la Liga Femenina 2 que podría sufrir en caso de que no hubiera ascensos. Por ello, la solución que ha aportado ha sido permitir los mismos, situación que parece lógica para evitar problemas. Sin embargo, la realidad dista mucho de ser la que ha notificado en su comunicado, pues muchos de los clubes de la categoría se sienten ahora perjudicados por su decisión, al igual que sorprendidos por la "unanimidad" a la que hace alusión la comunicación federativa.