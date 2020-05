El base Malcolm Delaney, que ha rescindido su contrato con el Barça, ha manifestado que lo que le llevó a no querer seguir jugando en la entidad azulgrana fue la falta de una propuesta de renovación a largo plazo por parte del club y la falta de confianza, a su juicio, en su juego.

"No le he faltado al respeto al Barça, no hay nada negativo a decir sobre el club. Siempre dije que quería seguir en el Barça pero no tuve una oferta. Y no me sentía cómodo", comentó en declaraciones a Eurohoops recogidas por Europa Press.

Además, lamenta no tener más peso en el equipo. "Pese a que Heurtel y Pangos estaban lesionados, sólo fui titular en 12 de los 45 partidos", apuntaba. "Lo que esperaba era que alguien del equipo contactara conmigo y hablara honestamente de mi futuro en el Barça", afirma

Recalca que su intención era tener una relación larga con el equipo del Palau Blaugrana. "Cuando fiché, no lo hice para jugar una temporada, que quede claro. No quería jugar en Europa solo por un año, para eso habría regresado a China", comenta. "Barcelona era un lugar donde me veía terminando mi carrera. Lo dije y no era para aparentar. Sentía que podría ser mi hogar", afirma en este sentido. "Acepté menos dinero del que normalmente aceptaría para jugar en el Barça", aportó.

Aún así, agradece a sus compañeros el trato y opina sobre cómo creía que podía terminar la temporada. "Me gustaría agradecer al club, a mis compañeros de equipo y al staff por haber estado con ellos. Pasamos un año divertido y creo que habríamos ganado la Euroliga y ACB si la competición nunca se hubiera detenido", concluyó.