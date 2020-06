Amaya Valdemoro ha analizado toda la actualidad que rodea al mundo del baloncesto a pocas horas del regreso de la Liga ACB con la disputa de la fase final por el título en Valencia tras más de tres meses de parón por el coronavirus.

La leyenda del baloncesto español, actual embajadora de Betfair, también ha destacado que Juan Carlos Navarro "es el mejor jugador español de todos los tiempos", por encima de los hermanos Gasol, Epi o Fernando Martín, entre otros. "No me canso en decir que Juan Carlos Navarro es el mejor español de todos los tiempos, es talento puro, es espectacular, un modelo a seguir", asegura. "Es una leyenda, en la Euroliga, en la ACB, la verdad es que verle jugar era algo espectacular, el balón no le quemaba y tiraba del equipo, tanto en su club como en la selección. Ha sido un privilegio poder haber vivido su trayectoria", añade.

"Real Madrid y Barcelona siguen siendo favoritos"

Respecto al regreso del baloncesto español, con un formato condicionado por la crisis de la covid-19, Amaya Valdemoro apunta que "la ACB ha hecho un grandísimo trabajo haciendo este sistema de competición." "Va a ser un gran atractivo, se abre mucho las puertas a cualquiera. Siguen siendo favoritos el Real Madrid y el Barcelona, pero en este tipo de torneos los dos primeros partidos tienen muchísimo que decir", afirma la embajadora de Betfair.

En cuanto a la puesta a punto de los equipos tras la pandemia, Valdemoro considera clave la dosificación que hagan los técnicos. "Los entrenadores tendrán mucho que ver en dar minutos a los jugadores para que no haya lesiones por la intensidad, y eso va a ser lo más difícil", concluyó.