El gran protagonista del triunfo del Kirolbet Baskonia en la Fase Final de la Liga Endesa, el base argentino Luca Vildoza, pasó por los micrófonos del programa 'Tirando a Fallar', de esRadio, donde analizó el sorprendente título liguero de su equipo y su galardón como MVP.

"Ha sido una temporada rara, pero desde que llegó Dusko se notó el cambio", aseguró el marplatense en alusión al efecto positivo del regreso de Dusko Ivanovic al banquillo del club de Zurbano. Y es que, según Vildoza, llegada del montenegrino a Vitoria "nos hizo ver las cosas de otra forma porque la mentalidad con la que acabamos jugando no se habría visto al comienzo", cuando estaba sentado en el banquillo alavés Velimir Perasovic, destituido el 20 de diciembre tras una dolorosa derrota en Euroliga ante el Real Madrid.

Fiel a su estilo, el veterano técnico de Bijelo Polje hizo que el Baskonia llegara en un gran momento de forma físico a Valencia. "Si vieran vídeos de la pretemporada y todo lo que trabajamos, entenderían por qué defendíamos así en la Fase Final", reconoció el base, que añadió que "desde el día que empezamos con la cuarentena Dusko intuía que volveríamos a jugar, por lo que hacíamos sesiones dobles por zoom, repasando jugadas y cosas así". Vildoza apuntó en esRadio sobre su percepción de Ivanovic que, cuando empezó a trabajar a sus órdenes, "tenía incertidumbre por su fama pero sabía que me iba a hacer mejor como jugador, como ya había hecho en otras veces con muchos otros". Además, sobre las palabras de Dusko Ivanovic en la rueda de prensa posterior a la final, Vildoza apuntó que "el sufrimiento siempre es sufrimiento, lo que le da sentido es ganar, que justifica cualquier medio para llegar a eso".

"Si piensas que es sufrimiento...

Si le das sentido no es sufrimiento.

Es motivación.

Es placer" DUSKO IVANOVIC, de nuevo campeón#LigaEndesa @Baskonia pic.twitter.com/OZN175HuDw — Liga Endesa (@ACBCOM) June 30, 2020

Una vez en la ciudad del Turia, el equipo vasco demostró estar muy bien preparado físicamente y consciente de la oportunidad que se le presentaba ante el peculiar sistema de competición. Poco a poco llegaron los resultados, pero fue ante Unicaja cuando se vieron definitivamente llegando lejos. "En ese momento hicimos 'click' y nos dimos cuenta de para lo que estábamos", argumentó Vildoza. Y es que el 'efecto Ivanovic' consiguió rescatar a un equipo que, hasta el parón liguero por el coronavirus, había dejado muchas dudas. "Ni siquiera sabíamos si íbamos a entrar a los 'playofffs' de la Liga Endesa y al final acabamos creyendo que éramos los mejores y lo demostramos", presumió el argentino.

Vildoza fue nombrado MVP de la Fase Final, y además fue el autor de la canasta decisiva que dio el triunfo a su equipo, al zafarse de la defensa de Kyle Kuric para anotar bajo el aro del Barça. Una escena precedida de un grito del americano que, por jugar a puerta cerrada, escuchó todo el mundo en La Fonteta y por televisión. Sobre dicha jugada, el argentino reconoció que se sentía "tan solo que no sabía cómo decirle a Polonara que me la pasara. En tiempo baloncestístico, estuve bastante tiempo desmarcado". Asimismo, reconoció que la clave de la acción pasó por la "lectura del juego pero también hubo algo de suerte porque Kuric estaba esperando el triple pero apareció la oportunidad de la puerta atrás". Una circunstancia del juego poco habitual en el base argentino que, entre risas, reconoció en la entrevista que "en mi vida había hecho una puerta atrás, pero esta ya no se me olvida, queda para toda la vida".

Para no verlo polonara!! Mira el grito que pega vildoza!! La comunicacion es todo!! pic.twitter.com/bFXQm7Asr4 — Pablo Saleh 2m2 (@pablosaleh) June 30, 2020

Por otro lado, sobre el premio de MVP, Vildoza aseguró estar en una nube emocional. "Todavía no soy consciente de lo que significa, en diciembre era imposible pensar en este momento, no me puedo quitar la sonrisa de la cara. Estoy nervioso, no puedo dormir, cuando me acuesto me late el corazón y veo la jugada repetida", aseguró.

Termina así de la mejor forma una temporada que no ha sido sencilla para Luca Vildoza, tras padecer una lesión de hombro que le tuvo mucho tiempo apartado de la competición. "Sufrí mucho. Ahora que pasó todo y ganamos es otra cosa, pero estuve dos meses con dolor en cada tiro, cada vez que me levantaba por la mañana. No sé cuántas infiltraciones e inyecciones con plasma me puse, pero llegó un momento que tuve que ir a la cirugía y ha sido la decisión correcta", apuntó.

Y finalmente, sobre su futuro, no quiso valorar los rumores que apuntan a una oferta del CSKA por hacerse con sus servicios. "Sinceramente a mí no me ha llegado nada. Mi agente sabrá pero no me dice nada hasta haber algo concreto, pero yo tengo contrato y soy feliz y no me he planteado dejarme la ciudad", aseguró. Eso sí, de concretarse el interés de los rusos y resultar satisfactorio para todas las partes, Vildoza podría reencontrarse en Moscú con Toko Shengelia, ala pívot georgiano que abandonará el Baskonia este verano para firmar por el gigante ruso. "Le voy a echar mucho de menos, se ha hecho querer. Por eso y por su calidad se merecía ganar el título", apuntó Vildoza de su hasta ahora compañero, al que definió como "un robot", argumentando que "no sé cómo hizo para jugar tanto tiempo en la Fase Final, con el tobillo tocado, jugando tantos partidos en tan poco tiempo. Pero daba igual, sabías que siempre estaba ahí. Sus ganas de ganar contagian".