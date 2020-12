El pívot internacional mexicano Gustavo Ayón fue el gran protagonista de la semana en Tirando a Fallar, el programa sobre baloncesto de esRadio, en el que el americano repasó su situación actual y sus proyectos y planes de futuro.

Una vez terminada su vinculación con los Astros de Jalisco, equipo en el que se ha reencontrado con el español Sergio Valdeolmillos, con el que coincidiera durante los años dorados de la selección mexicana, Ayón, de 35 años, se encuentra actualmente sin equipo y en espera de una propuesta para poder volver a Europa. Sin embargo, asegura, está en forma: "Me mantengo bien y tratando de estar activo físicamente. Tengo una cancha de baloncesto y un gimnasio en el rancho donde entreno por la mañana muy temprano y luego estoy activo todo el día haciendo trabajos en el rancho. A lo mejor estoy falto de ritmo de competición, que es algo que se coge en un par de semanas, pero físicamente estoy muy bien", declaró en la entrevista.

Eso sí, el azteca es consciente de que la situación no es fácil dadas las dificultades económicas derivadas de la pandemia, aunque es optimista a medio plazo. "Espero que en enero cambie la línea en la que va todo. Imagino que en Europa no se está invirtiendo mucho. Al no haber público no hay grandes ingresos y todo afecta y los clubes están tratando de mantenerse. Quiero pensar eso, no que yo esté fuera del mercado, pero espero que enero mejore todo y tener una oportunidad de poder seguir jugando al máximo nivel", declaró. Ayón, asegura, pondrá por delante lo deportivo a lo monetario: "Me gustaría tener una oferta en enero y cogerla. Lejos de lo que sea económicamente, se trata de mantenerse en activo, y si algún equipo apostara por mí, tengo total disposición de hacerlo", aclaró.

La entrevista de Ayón en 'Tirando a Fallar' llega apenas 48 horas después de la grave lesión de Anthony Randolph, que mantendrá al estadounidense del Real Madrid de baja toda la temporada tras romperse el tendón de Aquiles. El mexicano valoró la noticia como "lo peor y más triste que puede pasar" por lo que quiso enviar sus mejores deseos a su excompañero. "A mí me ha tocado tener lesiones difíciles y le mando todo mi apoyo, que tenga mucha fuerza y vuelva mejor y con más ganas", declaró. Cuestionado sobre cómo valoraría un posible regreso al club blanco como sustituto de Randolph, no dejó lugar a dudas: "Sería algo muy bueno. Siempre ha sido un sitio donde me he sentido muy cómodo. Las circunstancias no son agradables por cómo han sucedido pero volver a un sitio donde fui muy feliz sería de mucho agrado. Claro que me encantaría volver y tener una oportunidad allí", reconoció.

El pívot se deshizo en elogios para su antiguo equipo, en el que estuvo entre 2014 y 2019. "Es el mejor club del mundo. Todas mis etapas han sido importantes y me han aportado cosas, pero esa, a nivel deportivo y personal, por pertenecer a ese grupo, sin lugar a dudas es la mejor", apuntó, mostrándose orgulloso por formar parte de "esa generación que ganó dos Euroligas y con la que creo que tendríamos que haber ganado otra, la de Vitoria, que se nos escapó por malas actuaciones personales, y lo digo por mí". Asimismo, el nayarita demostró estar al día de la actualidad blanca, por ejemplo analizando el momento actual tras la marcha de Campazzo a la NBA. "'Facu' te da muchas cosas. Es increíble, aporta en todos lados y pone muchísima intensidad. Pero el trabajo que hace Pablo Laso en el Madrid es clave. Se fueron Sergio Rodríguez, Nocioni o Luka Doncic, me fui yo… Pero la esencia sigue igual. Esa confianza y esa forma de jugar que él da a la gente con la que cuenta es fundamental. Siguen jugadores claves como Llull, Rudy, Felipe o Carroll, gente que se ha quedado porque ha querido pese a poder irse a otro lado, pero que siguen por amor y mantienen la base. Y llega gente nueva, como nuevos americanos o Abalde, que ahora está jugando muy bien, y se adaptan rápido ayudando a que el equipo no baje. Están jugando bien y siguen metiendo noventa puntos, lo que te indica que el trabajo de Laso es fundamental", expuso.

La etapa de Ayón en Madrid concluyó hace dos veranos, cuando exploró sus opciones de regresar a la NBA para estar más cerca de su hijo, Álvaro, y cuando se encontró sin posibilidades de recalar en ninguna franquicia, no pudo regresar al Madrid, lo que el mexicano afrontó sin resentimientos en la entrevista. "Podría haber seguido sin lugar a dudas, pero la situación personal con mi hijo, el poder verlo al menos una vez al mes, era fundamental. Y tomé esa decisión, buena o mala, con mucho carácter y convicción. Lo cierto es que no me salió bien, pero no me arrepiento. Luego intenté hablar con ellos, pero me dijeron que ya estaba todo cerrado y lo respeto, es normal en un club tan grande, que no puede esperar a nadie. Así que acabé en el Zenit, y no me salió mal deportivamente aunque la experiencia no fue como esperaba. No me arrepiento, podía haber vuelto pero tomé mis decisiones y el Madrid tomó las suyas y es totalmente respetable", valoró.

Ahora, puede que la desgraciada lesión de Anthony Randolph vuelva a abrir las puertas de su exequipo a Ayón, poseedor del pasaporte español y que no tendría ningún problema de adaptación a los esquemas de Pablo Laso. Desde luego, a tenor de lo comentado por el protagonista este domingo en esRadio, su disposición es absoluta.