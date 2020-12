La indignación con el Barcelona es mundial. Todos coinciden en criticar la actuación del club azulgrana. Hasta la asociación de baloncestistas está pensando en denunciar al club. Ante esta situación, doce horas después de que se supiera que el Barcelona prohibiera a Heurtel subirse al avión, donde iba la expedición del equipo con sus compañeros y cuerpo técnico, el club ha emitido un comunicado en el que explica su versión. Este es el comunicado del Barcelona:

1. El domingo, día en que el equipo se enfrentó al Joventut de Badalona, ​​con el club y el jugador decidiendo que no debía disputar el partido para evitar una posible lesión, ante una inminente rescisión mutua de contrato.

2. El lunes, el club permitió al jugador, que no estaba convocado para el partido ante el Anadolu Efes, viajar con el equipo a Estambul para solucionar su futuro profesional, tal y como pedían él y su representante.

3. El martes, el jugador pidió permiso al club para trabajar en paralelo al equipo durante este viaje y poder resolver su futuro profesional.

4. El martes al mediodía, el club y el agente del jugador rompen las negociaciones y acuerdan seguir hablando. Ante la situación generada por esta ruptura de negociaciones, y al no estar bajo la disciplina del equipo en este partido, se decidió que el jugador no volvería con el grupo. El jugador no fue descuidado en ningún caso y se le dieron todas las facilidades -hotel para la noche, billete de avión regular y toda la documentación pertinente- para poder viajar y volver a Barcelona al día siguiente.

5. Finalmente, el club quiere anunciar que Thomas Heurtel sigue perteneciendo actualmente al FC Barcelona, ​​a la espera de poder solucionar su futuro en los próximos días.

En el mismo comunicado, el Barcelona admite que sí impidió a Heurtel subirse en el avión y le dejaron en el aeropuerto de Estambul, con el agravante de que estamos en Pandemia, y a pesar de ello, recuerdan en el siguiente punto que el jugador "sigue perteneciendo al Barcelona".

En la versión oficial no mencionan al Real Madrid pero lo cierto es que los responsables de la sección de baloncesto impidieron que regresara a Barcelona cuando supieron que ya no iba a fichar por el Fenerbache y estaba negociando con el Real Madrid. Mike James, base del CKS, escribió en Twitter que "esto no es una dictadura. No me quieres dejar ir y decidiré qué es lo mejor para mi familia". Kevin Seraphin, pívot que estuvo en el Barcelona, respondió a James: "A mí no me sorprende esto. Los fans son increíbles, pero los responsables son un puñado de aficionados... Les ofreceré un cerebro por Navidad".

The fans are amazing but the front office are a brunch of followers ...

I will offer them a brain for Christmas.. — kevin seraphin (@french_savage) December 22, 2020

La asociación de baloncestistas profesionales emitió un comunicado que recogió en su cuenta Alfonso Reyes, presidente del sindicato de jugadores en España. "Acto injustificable e indigno", añadió.

Acto injustificable e indigno. https://t.co/0xIGnEmHqk — Alfonso Reyes (@alfreyes14) December 22, 2020

A su llegada a Barcelona, varios periodistas estaban esperando a la expedición del Barcelona y ninguno quiso contestar a las preguntas. Oriola, Calathes, Abrines y el mánager Nacho Rodríguez mantuvieron silencio.

La asociación de jugadores de la Euroliga también ha emitido un comunicado posicionándose del lado de Heurtel a quien respaldan y le están ofreciendo toda su ayuda.