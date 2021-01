El agente de Heurtel amenaza al Barcelona: "Si digo todo lo que pasó..."

El agente de Thomas Heurtel tira la piedra, pero de momento esconde la mano respecto al famoso abandono de su representado en un aeropuerto por el interés del Real Madrid en el jugador del Barcelona. Misko Raznatovic ha concedido una entrevista a Sport24 y el serbio ha dejado varios recados al club azulgrana.

Hay que recordar que el base francés del Barcelona no pudo subirse al avión que trasladaba a la expedición azulgrana a la ciudad condal desde Estambul, donde el equipo de Sarunas Jasikevicius jugó en la Euroliga ante Anadolu Efes.

Incidente con Heurtel

"Si digo ahora todo lo que pasó, cómo ha ido paso a paso desde el primer día, creo que realmente perjudicaría a algunas de las personas que me gustan de Barcelona"

Amenaza al Barcelona

"Por el momento no voy a decir nada y espero poder mantenerlo así, no para hablar mucho sobre estos detalles y arreglar la situación. Si no, probablemente tendré que dar una entrevista más y explicar todo lo sucedido, porque no hay duda de que Thomas Heurtel no hizo nada malo y no cometió ni el más mínimo error"

Interés del Real Madrid

"Heurtel nunca habló con el club de nada, yo era la persona que hablaba con el club todo el tiempo. Entonces, Heurtel recibe una información mía que ya era negativa y le digo que necesita moverse, que no lo quieren en el equipo. Lo que sucede todos los días en Europa. Pero todo empezó desde el otro lado, el del club. Heurtel habló conmigo y siguió mis instrucciones y yo seguí las instrucciones del Barça. No hubo razón para ningún tipo pelea. Y no quiero decir más por el momento. Siempre protejo a mis jugadores y lucho hasta el final, incluso cuando no tienen razón, porque ese es mi deber. Aquí no es el caso. Este tipo no hizo ni una sola cosa mala, ni una pequeña cosa mala, absolutamente nada"