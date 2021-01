El jugador de baloncesto Thomas Heurtel, que ha llegado a un acuerdo para rescindir su contrato con el FC Barcelona, ha agradecido a los aficionados que sin "fanatismo" le han apoyado y no le han juzgado sin conocer "ambas versiones" de lo ocurrido. "Quería agradecer a las personas que me han apoyado en los momentos buenos y malos, dejando a un lado el fanatismo, y demostrando que para tener valores hace falta ser objetivo y justo, no juzgando y condenando a alguien sin siquiera conocer ambas versiones de la historia! Gracias", expresaba el galo en su cuenta oficial de Twitter.

Heurtel, que está libre y que sigue estando relacionado con una más que posible llegada al Real Madrid el próximo verano, se refiere así al episodio que ha acabado rompiendo una relación de casi cuatro años con el Barça.

Hacía tiempo que el base y la entidad azulgrana buscaban este acuerdo de rescisión de contrato, no sin polémicas de por medio, como cuando el jugador pidió viajar con el equipo a Estambul, donde jugaban partido de Euroliga sin estar él convocado, para en principio negociar con el Fenerbahçe. Unas negociaciones que, según explicó el club blaugrana, no eran ciertas. Y un episodio que terminó con la entidad dejando tirado al jugador en la ciudad turca, sin poder volver con el equipo y con noche de hotel y billete de avión para volver al día siguiente. Todo ello entre rumores de que Heurtel negociaba con el Real Madrid.

El episodio dejó apartado del todo a Heurtel, fuera de la dinámica del primer equipo. El base no juega desde el 13 de diciembre, en la Liga Endesa, mientras que en la Euroliga no jugaba desde el 11 del mismo mes. Ahora, tras esta rescisión, el jugador es libre de negociar su futuro y para elegir nuevo equipo.

Heurtel llegó al Barça en 2017 y ha estado en el equipo blaugrana casi cuatro temporadas. En Liga Endesa, ha promediado 10 puntos y 5,5 asistencias y un 6,75 de valoración media, mientras que en Europa sus promedios en el total de temporadas fueron de 7,4 puntos y 4,5 asistencias.

En su etapa en el Palau Blaugrana, ha ganado dos Copas del Rey, siendo MVP en ambas ediciones, y ha formado parte de dos quintetos ideales. Además, ha pasado por varias lesiones de importancia, como la de rodilla que casi le dejó inédito en la temporada pasada.