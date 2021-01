El base puertorriqueño José Juan JJ Barea, nuevo jugador del Movistar Estudiantes, ganador de un campeonato de la NBA en 2011 y fichado por el club madrileño hasta final de temporada, ha asegurado que su excompañero esloveno Luka Doncic le aconsejó que se "atreviera" a venir a jugar a Madrid.

"Doncic me dijo que todo iba a estar bien, que lo voy a pasar bien, que me atreva y venga para acá a jugar", aseguraba Barea durante su primera rueda de prensa con la prensa española, en la que ha revelado que Doncic, exjugador del Real Madrid, le recalcó sobre la oferta del Estudiantes que era "importante en Madrid" y que le habló "muy bien" del entrenador, Javier Zamora.

"Doncic lo que cuenta de Madrid es tremendo: Madrid esto, lo otro... Le encanta esta ciudad, habla mucho de ella, siempre nos quería traer a visitar aquí y no pudimos por la pandemia", agrega Barea, ganador de un anillo de la NBA en 2011, con los Dallas Mavericks. "Desde que llegue aquí a Estudiantes me han tratado espectacular, lo voy a dar todo por este equipo y es mi meta ahora, ayudar lo máximo posible", continuaba Barea, de 36 años, que no descarta regresar a la NBA si algún equipo se interesa por sus servicios.

Barea dice que, aunque le gustaría que le llamaran tras la temporada de la Liga Endesa para jugar los playoffs de la NBA, por ahora va "día a día" y su mente "está aquí por completo" en el Estudiantes.

El puertorriqueño asegura que "siempre" había querido jugar en España, y que tiene más baloncesto en sus manos después de 14 temporadas consecutivas en la NBA, en los Dallas Mavericks durante 11 campañas en dos etapas, y en los Minnesota Timberwolves entre 2011 y 2014. "Me siento muy bien, siento que estoy jugando buen baloncesto, así que quería seguir jugando. Y más con una oportunidad como Estudiantes, que tiene mucha historia, y para mí, para mí familia, siempre quisimos esta experiencia de jugar al baloncesto en España", agrega.

Además de Doncic, también otros compañeros como el español Ricky Rubio o su compatriota Gian Clavell —que fue jugador del Estudiantes en la 2018-/19— le dijeron "cosas increíbles", además de las que el propio Barea aseguró que había averiguado sobre el Estudiantes y su historia.

Sobre si recibió otras oportunidades para venir a España —por ejemplo del Real Madrid, que perdió hace unos meses al base argentino Facundo Campazzo, fichado por los Denver Nuggets de la NBA—, Barea lo negó. "Estudiantes fue la oportunidad que me llegó y el interés de ellos hizo que habláramos rápido y la decisión no tomó tiempo. Siempre fue Estudiantes, desde el principio", reitera.

Barea tiene, además, un vínculo sentimental con España, ya que su familia procede de la localidad leonesa de Ribota de Sajambre. Un vínculo que es "bien importante" para él y su familia, por lo que aprovechará esta etapa para visitar la localidad y sacarse el pasaporte español. "Mi abuelo y mi papá tienen pasaporte español, me toca a mí sacarlo. Era algo que siempre queríamos hacer. Cuando mi papá venga a visitarnos iremos hasta allí, me gustaría pasar por esa área", ha apuntado el nuevo base del Movistar Estudiantes, que podría tener su debut el próximo sábado 30 en la cancha del Acunsa Gipuzkoa Basket.