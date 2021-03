La ambición de Pau Gasol con el Barcelona: "Quiero ganar la Euroliga"

Pau Gasol no ha vuelto a Barcelona para tener un retiro tranquilo. El exjugador NBA, ganador de dos anillos con Los Angeles Lakers, ha sido presentado con el Barcelona y ha mostrado una fuerte ambición en sus objetivos. Además Pau no quiere que lo últimos que se recuerde de él sea su lesión.

Estado físico

"No tengo la misma chispa y energía. Ah, y juventud. Pero tengo mucha ilusión por seguir viviendo la vida. Y la competitividad sigue ahí. Agradezco que la gente pregunte por mi vuelta. Es importante que coja un poquito de ritmo. Tenemos una idea de fecha, pero no nos hemos casado con ninguna idea".

Su lesión

"Cuando jugaba en San Antonio saltaron algunas alarmas. Pero pensamos que no era grave. Cuando llegué a Milwaukee, el pie no aguantó. En Portland tampoco iba bien. Y me sometí a otra operación quirúrgica. Pase lo que pase he tenido una carrera privilegiada, pero quiero acabar en la pista".

Juan Carlos Navarro, clave en su retorno

"Todo creció por las conversaciones que tuve con Juan Carlos. Tenía otras opciones, pero hablamos de cómo podía volver a Europa y, en concreto, al Barça. Gracias a él, pero también a hablar con Saras (Jasikevicius) y que él creyera que iba a ser positivo. Y también con la directiva que podía entrar tras las elecciones".

Ambición

"Vuelvo con la ilusión y la ambición de hace veinte años. No creía que una etapa tan bonita como la de jugador de baloncesto acabara con una lesión grave que retira a la mayoría de jugadores. Por eso estoy aquí. Siempre se me había preguntado cuándo iba a volver y aunque siempre he estado vinculado al club, ahora puedo volver y ayudar a este gran equipo que ya existe y que está en una muy buena línea. Una de las aspiraciones es poder ganar la Euroliga, que es uno de los títulos que me falta".

¿Solo un año o más?

"No descarto nada en la vida. Las circunstancias son las que son, pero sólo pienso en el día a día. Y así seguiré hasta el final de temporada. Hablar de la siguiente es un poco precipitado. No miro más allá. Me centro en el día y en el trabajo que tengo que hacer para volver a jugar. Regreso a casa con la misma ambición que con la que me fui. No quería acabar mi etapa tan bonita como jugador con una lesión. Quiero acabar disfrutando y jugando".