A apenas unos días de arrancar el ‘playoff’ de la Euroliga, en el que el Zenit de San Petersburgo se enfrentará al Fútbol Club Barcelona, el técnico catalán del equipo ruso, Xavi Pascual, pasó este domingo por la sintonía de Tirando a Fallar, el programa temático sobre baloncesto de esRadio.

El entrenador de Gavá está cuajando una más que exitosa temporada. No en vano, el Zenit también ha acabado líder la temporada regular de la VTB, competición tradicionalmente dominada por el CSKA. "Hemos conseguido en las últimas semanas algo que nunca había logrado el club: quedar primeros de la VTB y meternos en cuartos de Euroliga. Pero ya se acabaron las ligas regulares, llega la hora de la verdad y hay que dar un paso adelante en momentos en los que no tenemos gran experiencia", apuntó.

En esa línea, se mostró crítico con algunos comentarios llegados desde la Ciudad Condal sobre el nivel de los suyos. "Oigo en Barcelona que somos un equipo experto. No sé qué consideran ellos experiencia", apuntó, recordando que solo tres jugadores del Zenit "han jugado unos cuartos de final antes" y que, para ellos, es "un privilegio poder jugar este ‘playoff’". Eso sí, sacó pecho sobre la regularidad de un Zenit que, junto al Bayern de Munich ha sido la gran revelación en la temporada europea. "Hemos sido muy competitivos, solo dos noches no hemos estado bien, pero en el resto siempre hemos estado en los partidos", recordó.

El auténtico motor de los Pascual está siendo el base canadiense ex del Barça Kevin Pangos, que está promediando 13’1 puntos y 6’6 en la Euroliga, liderando al Zenit a la mejor campaña de su historia. Sobre él, Pascual se deshizo en elogios en Tirando a Fallar: "Apostamos fuerte por él, para que fuera nuestro base principal y nuestro líder. Lo ha hecho fantástico y la comunión con el cuerpo técnico ha sido perfecta. Le hemos visto crecer y lo hemos disfrutado. Es muy trabajador y se lo merece", aseguró.

Tampoco le faltaron palabras de elogio a Pascual para su ex equipo, al que se enfrentará ahora al mejor de cinco partidos buscando una plaza en la ‘Final Four'. En primer lugar, aseguró que es lógico el favoritismo azulgrana, apuntando que "es lo más normal del mundo. Tienen un equipo increíble, buenísimo. Con uno de los tres mejores de Europa en todas las posiciones. Desde el principio me ha parecido el claro favorito a ganarlo todo". Eso sí, el catalán expuso que su equipo dará guerra: "Obviamente no vamos a Barcelona de vacaciones, queremos ser fieles a nuestra identidad y jugar serio para ser competitivos". Respecto a enfrentarse al que fue su club, Pascual huyó del componente emocional: "No es especial. Es bonito poder estar una vez más en cuartos, y por eso estoy contento, también por el club, para el que se la primera vez en su historia", declaró.

Una de las grandes incógnitas de la eliminatoria es el papel que pueda jugar Pau Gasol, en pleno proceso de adaptación a los esquemas del Barça de Jasikevicius. A ese respecto, Pascual aseguró estar viendo al pívot "muy bien" y se mostró "muy contento de que pueda acabar su increíble carrera en el club donde empezó", asegurando que "es un superclase y está viviendo una adaptación rápida, poco a poco va ayudando más y acabará ayudando mucho". Eso sí, Pascual, aunque lo calificó de "bendito problema" para el Barça, reconoció que "no es fácil" meter a un jugador así en los esquemas en plena temporada, y recordó que él mismo lo ha vivido recientemente. "Nosotros también hemos tenido que adaptar a Tarik Black en un tren que iba a toda velocidad. Nunca es fácil", valoró.

Por otro lado, respecto al hecho de que su equipo jugará su último partido aplazado, ante Panathinaikos, una vez terminada la liga regular de la Euroliga, Xavi Pascual huyó de cualquier tipo de polémica al respecto. "No sabía que existiera ninguna polémica. Hemos tenido una gran dificultad con el coronavirus, tuvimos que parar 15 días, luego reaparecimos tras un día de entrenamiento y luego hemos tenido que recolocar siete partidos. El calendario es el que es y no veo polémica. Llevamos tres meses seguidos a tres partidos por semana. Se colocó el último partido ahí porque no había otra fecha, pero nosotros no queríamos jugar los últimos tampoco", expuso.

Finalmente, en cuanto a su futuro, y tras ser ligado en los últimos días a un posible interés de Valencia Basket, el técnico, que acaba contrato esta temporada, fue sucinto: "Lo que tenga que decir con respecto al futuro llegará cuando tenga que llegar. Ahora toca estar centrados en el ‘playoff’", manifestó.