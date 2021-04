El FC Barcelona ha comenzado con derrota (74-76) los playoffs de la Euroliga que le miden al Zenit San Petersburgo al mejor de cinco partidos, un mal estreno que dio vida y colchón a los rusos para aguantar la reacción en el segundo tiempo del aspirante azulgrana.

Kevin Pangos (19 puntos y 9 asistencias) marcó el camino en el primer tiempo y apareció también en los minutos finales. La segunda parte, a lomos de KC Rivers, el Zenit sujetó su renta y el Barça, que logró la remontada a un minuto del final, vio complicarse la serie que tiene su segundo partido en el Palau el viernes.

La Euroliga más apretada que se recuerda no podía tener un estreno más abierto en el primero contra el octavo. El campeón de la Fase Regular estuvo a un triple de irse 17 abajo al descanso, un 34-48 que maquilló Higgins. El MVP de la Copa del Rey, aunque estuvo en la mala línea de su equipo, se salvó de la criba. El objetivo de la Final Four pesó en las zapatillas del favorito, un Barça que probó de su misma medicina por un Zenit duro en defensa y conectado en ataque mientras el rival se miraba las caras. Pangos, crecido como en pocas ocasiones, lideró a los rusos con 14 puntos y 6 asistencias al descanso. Will Thomas quiso también exhibirse y Poythress y Baron hicieron también bastante daño.

Todo pasaba por Pangos y los cambios de Jasikevicius no le pararon. Un parcial de 9-0, serio por momento el Barça, dio la vuelta a un marcador que fue ruso en el primer tiempo. Poythress empezó bien el segundo cuarto y con Pangos el Zenit comenzó a ganar mucha confianza y colchón (34-48). Higgins siguió recortando en la reanudación y el Barça se puso las pilas en cinco minutos.

Los triples de KC Rivers cortaron el momento local, con Calathes repartiendo juego, y el Zenit mantuvo el mando de cara al último cuarto (54-61). Además de defensa el Barça necesitaba desatascado ofensivo y para el trabajo se ofreció Kuric. A cinco del final, la serie buscaba primer ganador (65-66). La lesión de Gudaitis no bajó el tono ruso, apretando mucho bajo aros con Poythress y Black.

Después de aguantar al Barça, el Zenit supo también sufrir. Higgins empató con el 68-68 pero Pangos decidió anotar sus primeros puntos del segundo tiempo. Davies fue el mejor del Barça, con los tres minutos al inicio de Pau Gasol, en un final apretado, pero otro triple de Rivers y la bomba de Pangos dejaron 10 segundos en los que el Barça no supo evitar la derrota de aviso a los Mirotic y compañía.