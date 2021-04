Comienza la elección del MVP Movistar 2020-21 en la Liga Endesa

Movistar Liga Endesa 2020/2021 | Movistar

Comienza la elección del MVP Movistar de la Liga Endesa 2020-21 y los mejores quintetos de la temporada. Hoy a las 12:00, se abre la votación popular a través de Twitter, Instagram y la aplicación oficial de la ACB. Para esta elección participarán los cuatro grandes sectores del baloncesto: jugadores, entrenadores, aficionados y periodistas, cuyas votaciones suponen, por cada colectivo, el 25% del resultado total. Estos cuatro sectores serán el jurado que otorgue el MVP Movistar 2020-21 y designe también a los integrantes de los dos mejores quintetos de la temporada.

Los resultados de la votación popular, que estará abierta hasta el viernes 14 de mayo a las 18:00, se podrán seguir en tiempo real a través de mvpmovistar.acb.com.

¿Cómo se puede votar?

En Twitter: Enviando un tuit con el hashtag #MVPMovistar seguido del nombre del jugador al que quieres votar o su cuenta de Twitter (si tiene). Los retuits también suman en la votación, así que no solo cuenta tu voto, sino también el de tus amigos que compartan tu mensaje. Para poder contabilizar el voto, la cuenta debe ser pública. Este año como novedad al votar recibirás una creatividad con la clasificación de los top ten. Si tu jugador no está entre los 10 primeros, el sistema te devolverá la imagen con los 10 primeros y en el texto, el puesto del jugador que has votado.

Este año, como novedad se podrá votar a través de Instagram. Se recogerán todos los votos que lleguen con el hashtag #MVPMovistar en los comentarios de las publicaciones del Instagram @acbcom.

Y también a través de la app oficial de la ACB (se puede descargar en Google Play o en App Store), el aficionado podrá votar y elegir a su jugador favorito al entrar en la sección MVP Movistar.

Solo estará permitido un voto por día, pero existe un periodo de votos dobles, tanto los emitidos en redes sociales como a través de la app. Así los días 3, 7 y 10 de mayo, entre las 11:00 y las 21:00 (hora peninsular), todos los votos valdrán el doble.

Y en Twitter con el hashtag #MVPMovistar los días 6 y 11 de mayo, entre las 13:00 y las 15:00 (hora peninsular), introduciremos los sorteos exprés, donde los aficionados podrán ganar un balón oficial Spalding de la Liga Endesa.

Mejor Quinteto. Los jugadores mejor clasificados en cada posición (bases, aleros y pívots) en la votación del #MVPMovistar serán los integrantes del Mejor Quinteto de la votación popular. El Mejor Quinteto está formado por un base, un base/alero* (el escolta será el que obtenga más votos entre el 2º base y el 2º alero más votados), un alero y dos pívots.

Candidatos. La lista de candidatos a la votación popular incluye a los 20 bases, 25 aleros y 25 pívots más valorados al término de los partidos del domingo 18 de abril, siempre y cuando cumplieran con la necesidad de haber disputado al menos el 50% de los partidos de su equipo.