Pablo Laso: "Si ayudo a mis jugadores para que estén bien, luego darán lo mejor"

Hablar de Pablo Laso es hablar de baloncesto. Lo lleva en las venas y lo ha mamado desde su más tierna infancia. No en vano, es hijo de todo un referente en el deporte de la canasta en nuestro país como es Pepe Laso, maestro de maestros. Además, la de Laso es una de las cuatro sagas de internacionales por España junto con los Jofresa (Josep Maria y sus hijos Rafa y Tomás), los Soler (Josep Maria y Jordi) y los Beirán (José Manuel y Javier).

Pablo Laso (Vitoria, 13 de octubre de 1967) es otro de esos casos en los que un deportista destaca como jugador pero luego es más brillante aún como entrenador… y todavía tiene cuerda para rato. Como jugador, debutó en la ACB con 16 años en las filas del Caja Álava (hoy TD Systems Baskonia) y también vistió la camiseta del Real Madrid y el Fórum Filatélico de Valladolid, entre otros clubes, para acabar convirtiéndose en el líder histórico de asistencias (2.896) y robos de balón (1.219) de la máxima categoría del baloncesto español, además de figurar entre los diez primeros en número de partidos (624) y minutos jugados (17.378).

Su periplo como entrenador empezó en 2003, dirigiendo al Club Amics del Bàsquet de Castellón en la LEB 2, y actualmente entrena al Real Madrid desde el año 2011. Con el equipo blanco ha conquistado 20 títulos en diez temporadas (dos Euroligas, una Copa Intercontinental, cinco Ligas, seis Copas del Rey y seis Supercopas) y está batiendo varios récords: el pasado mes de febrero se convirtió en el entrenador que más partidos ha dirigido al equipo con 735, superando a otra leyenda de la canasta blanca como es Lolo Sainz.

El preparador vasco cuenta con una gran ventaja en los banquillos: y es que, al haber sido jugador durante muchos años, tiene una gran capacidad para empatizar con sus jugadores. "A veces tengo que tomar decisiones que no gustan, pero como entrenador he de buscar el bien del equipo. No puedo hacer que las personas hagan lo que yo diga porque yo lo mando, sino que tienen que estar convencidos. Si a los jugadores les ayudo a que personalmente estén bien, luego ellos me darán el máximo", dice.

Son palabras del propio Pablo Laso en un vídeo de #MejorConectados, la plataforma de Telefónica que tiene como objetivo dar visibilidad a la importancia de la conexión humana y los apoyos para que todas las personas se sientan capaces de lograr sus sueños.

Bajo la verdad universal 'cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles', se espera que este proyecto tenga un gran crecimiento gracias a las historias que vuelquen en la plataforma los usuarios. Y, como fuente de inspiración, Telefónica ha colgado ya, en su página web mejorconectados.com y en distintos canales, las historias de distintas personalidades que cuentan sus experiencias y dan consejos a las personas para que puedan desarrollar sus talentos a través de cuatro apartados: ‘Aprende con Expertos’, 'Historias increíbles', 'Vive experiencias' y 'Comparte tu historia'.

En el primero de ellos (‘Aprende con Expertos’), Pablo Laso cuenta cómo aconseja y motiva a sus jugadores para que el equipo pueda "seguir ganando" porque, según dice, las victorias son "lo más bonito" en el baloncesto y en el deporte.

"La motivación es muy personal, cada jugador va a tener una motivación y una ambición diferentes, y el entrenador debe jugar con esas situaciones personales por el bien del equipo, que es lo más importante. Si yo me tuviera que reprochar algo a mí mismo es que podría haber hecho más, y eso es lo que trato de transmitir a mis jugadores", explica el entrenador vitoriano, que advierte que un jugador "se equivocaría si se conformase con llegar al Real Madrid".

"Si el Real Madrid te ficha es porque quiere que seas mejor jugador. El club va a hacer todo lo posible para que estés cómodo, pero aquí la exigencia es máxima", señala un Pablo Laso que destaca la importancia de saber gestionar la presión. "En el baloncesto, como todo en la vida, tienes presión. Tienes a la prensa, que te dice que tienes que ganar: si esa presión no me va a ayudar a ser mejor, no la quiero. A partir de ahí debo dar el máximo de mí mismo para sacar el máximo de mi equipo", relata el entrenador del Real Madrid para destacar cómo gestiona la motivación y la ambición en cada uno de sus jugadores porque "hay gente que esa presión no la lleva tan bien".

"Puede haber un jugador al que aprietas y piensas que quizá lo mejor es darle refuerzos positivos. Cada jugador va a reaccionar diferente. El entrenador debe jugar con esas situaciones personales por el bien del equipo. Hay que conseguir objetivos que no te pueden sacar de tu camino y de tu idea. Como entrenador, estás obligado a que ese camino se lleve siempre de la misma manera", señala Pablo Laso en el vídeo de #MejorConectados, la plataforma de Telefónica para dar visibilidad a la importancia de la conexión humana con el fin de que las personas se vean capaces de conseguir sus sueños.