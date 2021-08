La desgarradora carta de Laura Gil tras la dura derrota ante Francia: "Necesito sacarlo"

La ala-pívot de la selección española Laura Gil expresó a través de una carta publicada en sus perfiles en redes sociales su disgusto tras la eliminación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ante Francia (64-67), reconociendo que no estuvo acertada y falló "tiros muy fáciles".

"Ayer no estuve acertada, fallé tiros que a ojos de cualquiera eran tiros muy fáciles. Os puedo asegurar que ahora mismo estoy muy dolida. No voy a excusarme pero no todos los días se está bien, o al 100% en todas las facetas del juego. Intenté ayudar al equipo sumando en otros aspectos pero no fue suficiente", señaló.

La interior del conjunto español dijo que hay que "saber ganar y saber perder", agradeció el apoyo recibido y también tuvo palabras para quienes criticaron su actuación en el duelo de cuartos de final.

"Un mensaje a aquellas personas que piensan que por tener una opinión pueden faltar al respeto a una o doce jugadoras que llevan todo el verano dándolo todo: Todo el mundo tiene derecho a opinar pero no todas las opiniones son respetables", añadió Laura Gil, recurriendo al enorme discurso que Juan Manuel Lillo hizo en su etapa al frente del Nacional en Colombia.

La interior del Valencia Basket ha sido uno de los puntales defensivos de la selección, con 16 puntos y 12 rebotes a Corea del Sur, 2 puntos y 7 rebotes ante Serbia, 8 y 7 ante Canadá y 4 puntos y 9 capturas en el partido de cuartos contra Francia, en el que falló una canasta bajo el aro con 62-63 en el marcador y a falta de 50 segundos para el final.