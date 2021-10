Era un secreto a voces y este martes Pau Gasol (Sant Boi, 1980) lo ha confirmado. El mejor jugador en la historia del baloncesto español anuncia que cuelga las zapatillas: "Estoy aquí para anunciaros que me retiro del baloncesto profesional, es una decisión difícil y meditada, quería acabar jugando y disfrutando, no con muletas. Muy agradecido por haber podido hacerlo en el Barça y por poder disputar mis quintos Juegos Olímpicos con la Selección".

Con voz entrecortada, Pau anunció su retirada en un escenario a la altura del acontecimiento, el Gran Teatro del Liceu de Barcelona, y lo hizo rodeado de familia y amigos. El mayor de los Gasol se marcha como lo que es, un auténtico señor, mostrando su agradecimiento con la prensa: "A lo largo de una carrera tan larga tienes que estar muy agradecido con muchas personas. Me dijeron que lo importante no es llegar, sino mantenerme. Siempre he intentado ser mejor y no ponerme límites. Ha habido muchas personas que han tenido influencia en mi vida, nada tiene mérito si no lo consigues con el equipo. Agradezco a la prensa que me ha acompañado en este viaje el cariño que me habéis mostrado".

La retirada de Pau Gasol es el adiós a una leyenda, uno de los mejores deportistas españoles de la historia. Pau pone punto y final a su carrera con la mochila cargada de títulos, colectivos e individuales, y quizás con el sabor agridulce de no haberse colgado nunca un oro olímpico ni haber levantado una Euroliga, pero con dos anillos de NBA bajo el brazo vistiendo la camiseta de los Lakers.

El recuerdo de su "hermano" Kobe Bryant

Pau se acordó en su despedida de Kobe Bryant, al que dedicó unas palabras con una tremenda emoción: "Me hubiese gustado que estuviese aquí, él y su hija Gigi. Me enseñó a ser un mejor líder y un mejor competidor. Siempre lo he considerado como un hermano, gracias Kobe".