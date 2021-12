El Barça se impuso al actual campeón de la Euroliga, Anadolu Efes en el Sinan Erdem Sports Hall (93-95) en la prórroga de una auténtica epopeya turca que tuvo de todo, con un Sertac Sanli que fue el mejor del Barça ante su ex equipo y con 45 minutos de juego que tuvieron de todo, con varios cambios de rumbo y remontadas y hasta la descalificación del técnico local.

Tumbó el Barça al vigente campeón de la Euroliga para cobrarse la revancha de la final perdida en mayo en el Lanxess Arena de Colonia. Entonces, Anadolu Efes se confirmó como verdugo blaugrana para alzar el título. Esta vez, sin premio extra de por medio, el Barça se unió en su propia fe para remontar y defender su liderato.

Con un gran Sertac Sanli (24 puntos), haciendo el partido de su vida ante su ex equipo, el Barça se recuperó de un mal primer tiempo con un cuarto parcial espectacular pero, ahí, no supo cerrar el duelo. Hasta en dos ocasiones pudo sentenciar pero no lo hizo y Efes, con un gran Micic, llevó el duelo a la prórroga.

Un 'Overtime' donde el Barça volvió a creer y donde aprovechó la locura de Ergin Ataman, que recibió dos técnicas consecutivas para ser descalificado. Sin su técnico, los jugadores de Efes intentaron recortar el 84-91 averso y estuvieron cerca. Pero el Barça defendió bien y, pese a que Nikola Mirotic fue eliminado al inicio de la prórroga, encontró en Kuric y Sanli los puntos necesarios para ganar.

No faltó de nada a esta reedición de la última final, entre dos equipos pensados para volver a estar en la 'Final Four'. Venían ambos en racha positiva de cuatro victorias y es el Barça quien, a domicilio y en un partido que tenía perdido al inicio del tercer parcial (52-40), sigue victorioso y líder de esta Euroliga que ya tiene en este partido a uno de los momentazos de la temporada.

El 'pero' para el Barça fue que con 70-75 a su favor falló dos triples seguidos que hubieran sentenciado el choque antes de la prórroga. Y repitió error cuando, con 75-78 arriba poco después, Nigel Hayes-Davis (0 puntos) falló dos tiros libres con aire de sentencia en firme. Alas para un Efes que forzó la prórroga después de que Nikola Mirotic fallara el tiro final.

No necesitó el Barça esta vez los puntos de Mirotic (18 puntos y 8 rebotes para él) en el tiempo de más, pues el hispano-montenegrino cometió la quinta personal. Sin él, fueron Kuric o Sanli, hasta Sergu Martínez con un triple vital o Rokas Jokubaitis con el imposible 2+1 final que convirtió, quienes llevaron al Barça a buen puerto tras una epopeya épica que fue tragedia para el vigente campeón.

Ficha técnica:

Anadolu Efes, 93: Larkin (14), Beaubois (6), Simon (10), Moerman (16), Pleiss (13)-equipo inicial-, Bryant (2), Tuncer (-), Micic (26), Anderson (-), Petrusev (4) y Dunston (2).

Barça, 95: Laprovittola (14), Kuric (16), Hayes-Davis (-), Mirotic (18), Sanli (24)-equipo inicial-, Davies (5), Martínez (5), Smits (2), Oriola (2), Jokubaitis (9) y Caicedo (-).

Árbitros: Luigi Lamonica (ITA), Ilija Belosevic (SER) y Mehdi Difallah (FRA). Eliminaron con cinco faltas al local Larkin y al visitante Mirotic, y al entrenador local Ergin Ataman con dos faltas técnicas.

Incidencias: Encuentro de la jornada 13 de la Euroliga disputado en el Sinan Erdem Sports Hall ante 15.008 espectadores.