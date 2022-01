El ex jugador del Real Madrid y la selección serbia, Novica Velickovic, pasó este domingo por Tirando a Fallar, el programa temático sobre baloncesto de esRadio en el quinto episodio del serial ‘Memorias de Belgrado’.

Durante una extensa entrevista, el que fuera ala-pívot del equipo blanco habló con mucha emoción de su etapa en el Real Madrid. "Cuando salí del Partizan para fichar por el Madrid, mi sueño era retirarme en el Partizan, pero jugar muchos años en el Madrid. Es el mejor club del mundo, era un sueño estar allí y no muchos serbios lo hicieron antes", expuso. El pasional jugador balcánico aseguró que en la capital de España siempre jugó "con energía", y llegó a asegurar que "a veces pensaba que me ponía a los aficionados en mis piernas". Su recuerdo es tan bueno que añadió que "el único sitio en el que puedo vivir después de Belgrado es Madrid, nada más".

El exjugador de Belgrado vivió en el Madrid la etapa de Ettore Messina en el banquillo, y la posterior llegada de Pablo Laso. Sobre el vitoriano se deshizo en elogios, apuntando que "solo tengo buenas palabras para él". Y acerca de los métodos del todavía hoy técnico blanco, Velickovic declaró que "hablábamos mucho y él veía las cosas diferentes. No necesitaba gritar, pero conseguía que hiciéramos lo que él quería".

En todo caso, el ala-pívot no tuvo suerte en el Real Madrid. Varias lesiones lastraron una carrera muy prometedora ya desde sus años jóvenes en el Partizan. De hecho, su siguiente equipo tras el merengue fue el Mega Vizura, propiedad del agente Misko Raznatovic. Allí pasó algunos de los "peores momentos de su carrera", según admitió en la entrevista. "Cuando salí por el Madrid, tuve prácticamente que volver a aprender a andar y correr. Me dijeron que volviera al Partizan, pero no quería que la gente me viera así. En el Mega Vizura pude volver, y conseguí jugar con la misma emoción", relató. De hecho, dejó claro que las lesiones marcaron un antes y un después en su carrera. "Jugué dos baloncestos diferentes: primero en Partizan y Real Madrid. Luego, tras las lesiones, en Alemania, Turquía y de nuevo Partizan. Esos 8 años fueron distintos, jugaba diferente", admitió.

Velickovic anota bajo el aro.

Velickovic también habló lógicamente sobre el otro equipo de su vida, el Partizan, "un sitio especial" en el que se convirtió en el jugador que más veces vistió su camiseta en toda su historia. Este verano se retiró, justo antes del gran movimiento del histórico equipo de la capital serbia, quiere reverdecer laureles, y este verano recuperó a Zeljko Obradovic para su banquillo. "Queremos volver a ser de Euroliga. Y no hay nada más grande que Obradovic. El Partizan tiene mucha historia, ha hecho mucho para el baloncesto europeo. Debe estar en la Euroliga, estar en el nivel más grande", zanjó. Además, sobre el estilo de vida serbio, declaró que "en Belgrado viven 6 millones de personas y estás a un lado o a otro, no hay término medio", en alusión a la rivalidad entre su equipo y el Estrella Roja.