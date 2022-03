El Real Madrid sumó su sexta derrota consecutiva como visitante en la Euroliga de baloncesto, al caer ante el Panathinaikos por 87-86; con un Georgios Papagiannis superlativo, autor de 18 puntos, 10 rebotes, 5 tapones y 30 de valoración.

El equipo griego, sin presión clasificatoria, jugó uno de los mejores partidos de la temporada ante un Real Madrid que volvió a sumergirse en su particular infierno ofensivo en el primer cuarto y que después, pese a ganar los siguientes tres cuartos, no consiguió alcanzar la victoria.

El Real Madrid comenzó mal el partido. No encontró puntos con facilidad en ataque y comenzó a desquiciarse. Y además se encontró con la mejor versión de Nemanja Nedovic desde el triple y de Georgios Papagiannis bajo los aros.

El 22-11 con el que finalizó el primer cuarto, casi se antoja corto para los merecimientos de uno y otro equipo.

En el segundo acto siguió el dominio de Papagiannis. Ni Tavares ni Vincent Poirier consiguieron neutralizarlo. El Madrid redobló esfuerzos en defensa, metió más energía y fuerza en sus acciones, pero no consiguió fluidez en sus acciones de ataque.

Las continuas rotaciones de Pablo Laso no sufrieron el efecto deseado y no apareció ningún jugador que diera el paso decisivo para arrastrar a sus compañeros del lado de la confianza, el acierto y la efectividad.



Nedovic con 11 puntos y 15 de valoración y, sobre todo, Papagiannis con 10 puntos, 8 rebotes, 5 tapones y 21 de valoración fueron un auténtico dolor de muelas para un Real Madrid desnortado que pese a todo ganó el cuarto, 19-21 y se fue al descanso con 8 puntos de desventaja, 41-32.



En la reanudación el Madrid siguió sin encontrar soluciones a sus problemas y continuó enredado en la defensa del Panathinaikos con lo que la ventaja griega se estabilizó en torno a los 10 puntos, 51-39 (m.24).



Los buenos momentos de Trey Thompkins, el 'pegamento' de Rudy Fernández en el juego y la lucha de Tavares permitieron al Madrid recortar diferencias, 56-51 (m.29), cerrar el cuarto con 59-54, tras un triple de Llull y otro de Ioannis Papapetrou en el límite del tiempo.

El último acto comenzó con intercambio de canastas, 63-58 (m.32), pero la vuelta de Papagiannis a pista volvió a elevar la renta helena, 69-60 (m.33.15), aunque un triple de Rudy volvió a apuntalar la opción madridista.



El Panathinaikos se vino arriba ante las dudas del Real Madrid, 73-63 (m.35) y Daryl Macon se sumó a la fiesta griega, 76-63, en la jugada siguiente.

El Madrid se puso en zona, Llull, Thomas Heurtel, dos, y Gabriel Deck acertaron desde el triple y a falta de 2 minutos volvió a recuperar terreno, 80-75.



Howard Sant-Ross con un triple solventó la situación y el Madrid se quedó sin tiempo para encontrar la salida del infierno, 87-86. Con este resultado y a la espera de otros y de la última jornada, el Madrid ve peligrar el segundo puesto en la clasificación.



- Ficha técnica:

87 - Panathinaikos (22+19+18+28): Nedovic (13), Sant-Ross (9), Papapetrou (15), Evans (13) y Papagiannis (18) -cinco inicial-, Manzoukas (3), Macon (9), Kavvadas (4) y Kaselakis (3).

86 - Real Madrid (11+21+22+32): Williams-Goss, Causeur (2), Deck (12), Yabusele y Tavares (12) -cinco inicial-, Heurtel (18), Rudy Fernández (9), Poirier (6), Llull (15), Thompkins (8) y Taylor (4).

Árbitros: Matej Boltauzer (ESL), Olegs Latisev (LET) y Emin Mogulkoc (TUR). Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima tercera jornada de la fase regular de la Euroliga de baloncesto disputado en el pabellón OAKA de Atenas ante unos 3.000 espectadores.